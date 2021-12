Disney terá área temática inspirada no filme Avatar

O reino de Pandora, do filme Avatar, de James Cameron, será tema de uma área no parque da Disney, Animal Kingdom, em Lake Buena Vista, na Flórida. A previsão é de que a nova área fique pronta apenas em 2017.

Segundo o complexo de entretenimento, os visitantes poderão voar com os banshees (animais alados do longa), encontrar os Na´Vi e passear entre montanhas e plantas do filme recorde de bilheteria de James Cameron.

