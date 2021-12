Diretor artístico do Natal Luz promete novidade

A 30ª edição do Natal Luz de Gramado está sob novo comando. Quem responde pela direção artística da festa é Edson Erdmann, que promete o maior Natal do mundo e um novo e alto astral para o evento, que esse ano se intitula "Natal Luz 30 Anos: Aqui Eu Volto a Acreditar". O profissional conta com uma experiência de mais de 30 anos em espetáculos e 25 anos de televisão. Confira a entrevista.

Com seu currículo cercado de eventos como Globeleza, Criança Esperança e Show da Virada, o que trazer de novo para uma atração tão grande como o 30º Natal Luz?

Todo mundo se empolga com 30 anos. Eu sempre sonhei em fazer o Natal Luz desde criança. O que a gente está fazendo aqui é permitir e sentir o que não sentimos mais aos 30 anos. Vamos voltar no tempo e buscar um sentimento diferente, voltando a acreditar neste espírito de Natal. Temos uma equipe espetacular fazendo acontecer. Tudo será tão novo e tão bonito... As pessoas vão se emocionar junto com a gente.

Não é uma tarefa complicada trazer esta emoção para pessoas mais velhas?



Não conheço uma pessoa que goste de passar o Natal sozinho. Este período é sensível, é uma troca de calor humano, de pele. Por isso contamos com a ajuda de toda Gramado para que este sonho seja reacendida em cada visitante.

Em cada trabalho você deposita algo especial, uma forma diferente de fazer acontecer? É sempre uma experiência nova?



Lógico! Estamos fazendo um projeto muito interessante. Não estamos fazendo o Natal Luz para Gramado. Estamos fazendo com Gramado. É um trabalho diferenciado. Com a cidade toda unida, sem dúvida teremos espetáculos com muito mais qualidade.

É muita responsabilidade fazer um evento que dura três meses com um público estimado de 2 milhões de pessoas neste período?



Muita responsabilidade, meu velho! Porém, somos contadores de história. O bacana é que gostamos de contar e demonstrar o que a gente sente fazendo estes espetáculos. Um grande evento traz uma grande responsabilidade. Mas estamos mais que preparados para isto...

