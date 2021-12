Dicas para escolher e aproveitar os parques da Disney

Não importa a idade, em terras Disney, o que se quer é mesmo aproveitar. A TARDE visitou cinco dos seis parques e fez um resumo. Em todos (menos os aquáticos) é possível comprar até três fastpass, úteis na alta temporada quando as filas chegam a 80 minutos. Reserve um dia para cada parque.

São quatro temáticos (Magic Kingdom, Animal Kingdom, Disney Hollywood Studios e Epcot), dois aquáticos (Blizzard Beach e Typhoon Lagoon) e um centro comercial (Downtown Disney). Este último, um conjunto de 75 lojas (150 até 2016) com ótimas opções para compras (a maior loja da Disney está ali, a Lego também) e refeições. A dica é rodar o local pelo lago dentro do carro anfíbio e assistir ao espetáculo do Cirque du Soleil exclusivo da Disney.



Para ver conto de fadas escolha o Magic Kingdom. Lá está o Castelo da Cinderela, no qual é possível fazer refeições ao lado das princesas, mas é preciso agendar (o calendário abre com seis meses de antecedência). Assim como é bom reservar um lugar vip para ver o desfile Fantasy Parade.



Entre os brinquedos, destaque para as montanhas russas dos Sete Anões, Splash Mountain (na água), Space Mountain (no escuro) e a Big Thunder Mountain Railroad (numa mina abandonada).



Para a criançada tem a atração da Pequena Sereia, a Mansão Mal Assombrada, o passeio sobre o Peter Pan e o cinema 4D com trapalhadas de Pato Donald. Mas o espaço da moda é a sala com as princesas de Frozen. Fique até o fechamento e veja o show de fogos Wishes Nighttime Spectacular.



No Animal Kingdom tem o café da manhã no Tusker House com visitas de Donald, Mickey e Pateta. A aventura mais radical é a montanha russa Expedition Everest (que faz uma parte do percusso de ré), além do Kali River Rapids (um passeio de bote pelo rio (com grande chance de se molhar).



Neste parque o destaque é o belo show do Rei Leão (imperdível). Nele ainda é possível fazer um mini safari (melhor horário de manhã, quando os animais acordam) e trilhas.



No Disney Hollywood Studios está a mistura de parque e cinema. Tem desfiles temáticos, a Twilight Zone Tower of Terror (o famoso elevador que despenca de uma altura de 13 andares e vale a pena ir mais de uma vez, já que a programação de quedas varia), como também a Rock'n'Roller Coaster Featuring Aerosmith, mais radical montanha russa do lugar com carrinhos que vão de 0 a 97 km/h em 2,8 segundos.



Todos se divertem no simulador do Star Wars e crianças aproveitam o tiro ao alvo do Toy Story e o show de Frozen.



Um dos mais famosos, no Epcot guarde tempo para circular entre os espaços reservados para 11 países. Dá pra checar antes a grade de atrações. Dois simuladores chamam a atenção, o Soarin' (voo de asa delta) e Mission Space (viagem para Marte). A criançada pode curtir o passeio do Nemo e uma corrida de carros feita pela Chevrolet.



Já o Typhoon Lagoo tem piscina de ondas, tobogãs individuais e coletivos, e opção de nadar em uma piscina salgada com arraias e tubarões.

adblock ativo