Diárias de hotéis em Salvador subiram 12% em 2013

As diárias dos hotéis de Salvador tiveram um reajuste de 12% em 2013 em comparação com 2012, segundo o Hotel Price Index (HPI), que analisa tarifas em todo o mundo.

O reajuste foi mais alto que a média brasileira, que ficou em 7%, com um valor de diária médio de R$ 337 por noite. A cidade que teve o maior reajuste foi Jericoacoara, no Ceará, com 29% mais alta que em 2012, seguido de Balneário Camboriú (27%), Paraty (26%), Joinvilee (20%) e Goiânia (19%).

Vitória, no Espírito Santo, não teve reajuste. Já Belém (-1%), Aracaju (-3%), Florianópolis (-5%), São José dos Campos (-9%) e Ribeirão Preto (-14%) tiveram retração.

Veja a lista de reajuste por cidade:

Jericoacoara: 29%

Balneário Camboriú: 27%

Paraty: 26%

Joinville: 20%

Goiânia: 19%

São José dos Pinhais: 18%

Natal: 17%

Fortaleza: 16%

Brasília: 16%

Porto Alegre: 13%

Campinas: 13%

Búzios: 13%

Salvador: 12%

Foz do Iguaçu: 12%

Curitiba: 11%

Manaus: 11%

João Pessoa: 9%

Recife: 8%

Belo Horizonte: 7%

Uberlândia: 7%

Rio de Janeiro: 6%

São Luís: 6%

São Paulo: 4%

Maceió: 2%

Cuiabá: 1%

Vitória: 0

Belém: -1%

Aracaju: -3%

Florianópolis: -5%

São José dos Campos: -9%

Ribeirão Preto: -14%

