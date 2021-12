Destinos brasileiros estão em alta até dezembro

Site especializado em turismo e lazer, o Atrápalo acaba de divulgar um roteiro para quem quer aproveitar os meses de agosto a dezembro no Brasil. A lista foi criada com base nas preferências dos usuários e no comportamento de compra dos viajantes brasileiros nos últimos três anos.

A preferência vai desde cidades conhecidas como Porto Seguro e Natal, até opções famosas por seus eventos anuais, como Blumenau, com sua Oktoberfest, e Gramado, com seu Natal Luz. A lista também indica dois destinos que prometem atrair cada vez mais turistas, como Prado, na Bahia, e Jalapão, no Tocantins.

