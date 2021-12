Demanda por voos no Brasil sobe 8,9% no trimestre

A demanda de passageiros por voos domésticos no Brasil subiu em um ritmo quase cinco vezes maior que a expansão da oferta de assentos pelas companhias aéreas no primeiro trimestre, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

Em estratégia de contenção de despesas e aumento de rentabilidade, as companhias aéreas elevaram sua oferta em 1,8% no primeiro trimestre sobre o mesmo período do ano passado, enquanto a demanda de passageiros por voos teve salto de 8,9%. Com isso, a taxa de ocupação das aeronaves no período foi de 79,6%, a maior desde 2005.

Considerando apenas março, a oferta doméstica apresentou recuo de 0,5% enquanto a demanda subiu 8,2%. O número de passageiros pagos transportados no mês passado atingiu 7,6 milhões, maior nível para o mês nos últimos dez anos, segundo a Anac.

Em voos internacionais, a oferta recuou no trimestre 8,5% enquanto a demanda caiu 0,5%.

A TAM terminou março com participação de 38,12% no mercado doméstico, recuo de 3,09 pontos percentuais sobre o primeiro trimestre de 2013. Enquanto isso, a Gol cresceu sua fatia em 1,85 ponto, para 36,61%.

A participação da Azul cresceu de 11,81% para 16,66% no período enquanto a Avianca avançou de 6,72% para 7,94%.

