CVC inclui pacotes para show do Rei Roberto Carlos

A CVC, maior operadora e agência de viagens da América Latina, acaba de incluir pacotes que incluem ingressos para os shows que o Rei Roberto Carlos fará em Las Vegas e em Nova York, nos Estados Unidos, nos próximos dias 6 de setembro e 3 de outubro, respectivamente.



Em Las Vegas, o evento será realizado no MGM Grand Garden Arena, que já recebeu artistas consagrados do mundo.



A CVC atende em qualquer uma de suas lojas em todo o Brasil, no site www.cvc.com.br e no telefone (11) 3003-9282.

adblock ativo