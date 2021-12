Cusco ganha novo hotel de luxo

A cidade peruana de Cusco acaba de ganhar mais um hotel de luxo. A Marriott International Inc. inaugurou o JW Marriott Cusco, com 153 quartos. O hotel está situado a 3400 metros do nível do mar, está localizado no começo da trilha Inca ao santuário histórico de Machu Picchu, considerado uma das sete novas maravilhas do mundo.



O estiloso e elegante hotel foi construído para rodear um mosteiro colonial e um sítio Arqueológico Inca que foi escavado no local da construção.



"Nos últimos anos, Cusco ficou conhecida por seus hotéis de luxo e spas, tornando-se o lugar ideal para lançar a marca JW Marriott", disse Rob Steigerwald, diretor de operações

para o Sul das Américas para a Marriott International.



O hotel - O novo hotel oferece dois restaurantes: o Pirka Restaurant, que incorpora uma parede original do mosteiro colonial e serve o melhor da cozinha peruana, e o Qespi Bar & Ninna Sonnco Lounge. O JW Marriott Cusco também oferece serviço de quarto 24 horas, casa de câmbio e boutiques de luxo como H.Stern, Ilaria e Kuna.

Para garantir o bem-estar e relaxamento dos hóspedes, o hotel conta com fitness center e um spa de 307 metros quadrados com sauna seca e a vapor e uma piscina de relaxamento. Os 153 quartos e suítes incluem roupas de cama de luxo, internet de alta velocidade, TV de plasma de 107 centímetros, dock para iPod / iPad, cafeteira de luxo e amenidades da Aromatherapy Associates.

A cidade - Cusco serve como o início do caminho ao santuário de Machu Picchu, acessível apenas a pé ou de trem ao longo do Vale Sagrado de Urubamba. A cidade é o ponto de partida para outras atrações, como a fortaleza de Sacsayhuaman, os sítios Incas de Kenko Puca Pucara e mercados de Pisac e Chincheros.

