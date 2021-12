Cursos de férias dão um up na carreira dos universitários

Dar uma turbinada no currículo, melhorar o inglês e ainda conhecer uma outra cultura. Esses têm sido os objetivos dos universitários que realizam intercâmbio de férias nos recessos das aulas na faculdade. Rafael Requião, de 22 anos, é um deles. O estudante de jornalismo aproveitou as férias do início do ano para realizar uma viagem para Londres, onde estudou por um mês em uma escola internacional que recebe universitários de todas as partes do mundo. No programa escolhido por Rafael, as aulas de inglês aconteciam pela manhã e o resto do dia o estudante aproveitava para conhecer os pontos turísticos da cidade, bares e parques da charmosa capital inglesa.

A procura por programas como o de Rafael tem crescido na capital baiana. De acordo com Alessandra Crusoe, diretora da Bex Intercâmbio em Salvador, no último ano, o aumento foi de 30% para os programas de até um mês voltados para universitários que já possuem um nível intermediário em inglês.

Mercado - De acordo com o recrutador e analista de estágio do Instituto Euvaldo Lodi (IEL Bahia), o intercâmbio é um diferencial no currículo valorizado por empresas nacionais e multinacionais. "A maioria das empresas pede um inglês fluente, mas se o candidato tiver também uma vivência no exterior já se torna um diferencial para a sua carreira", explica. Segundo o analista, o intercâmbio auxilia na linguagem formal e coloquial do universitário e é considerado como um critério de diferenciação na hora de disputar uma vaga no mercado de trabalho.

Rafael percebeu o reconhecimento do mercado de trabalho logo depois de voltar da sua viagem, quando conseguiu um estágio na área de jornalismo. "A experiência internacional, tanto no conhecimento do idioma quanto na experiência de vida e independência conta muito. Para o currículo, intercâmbio estudantil influi bastante nas contratações". conta.

Segundo a diretora da Bex Intercâmbio, grande parte dos universitários buscam no programa uma maneira de melhorar o currículo e ajudar na carreira sem deixar de lado a diversão encontrada no turismo. "Os que têm mais tempo para dedicar, buscam cursos de dois a três meses, de preferência que ofereçam algo mais específico para a área deles. Atualmente, a procura tem sido grande para os cursos que aliem a língua estrangeira a matérias em marketing, finanças, contabilidade, administração e medicina" explica.

Período - De acordo com o diretor da CCI Intercâmbio, Kamil Daiha, por conta do recesso universitário do início do ano ser um pouco maior, os estudantes tem a oportunidade de fazer cursos mais longos durante as férias. "No meio do ano, os cursos mais procurados são os de um mês, o período aumenta durante o recesso de dezembro até fevereiro, onde o estudante fica em média três meses fora do país e faz um curso mais longo", explica.

Segundo Kamil, os preços para os programas de um mês podem variar entre R$ 6.700 para os EUA e R$ 6.987 para o Canadá, tendo incluso o curso, a acomodação, o café da manhã e as passagens de ida e volta.

Dividindo o tempo entre o estudo do inglês e o turismo na cidade, Rafael conta que teve pouco tempo para passar na residência estudantil da universidade onde ficou hospedado durante a viagem. "São prédios divididos por setores, com quartos simples (para uma pessoa) ou duplos, e cada conjunto de quartos (aproximadamente 10) dividiam uma cozinha", lembra.

Essa é uma das opções de estadia para quem vai para fora do país. O estudante pode ainda ficar em uma casa de família ou então alugar um apartamento com outros estudantes ou sozinho.

Visto - De acordo com o diretor da CCI, países como a Inglaterra, a Africa do Sul, Irlanda e Nova Zelândia não exigem o visto para programas de curta duração, que variam entre um a três meses. "Nos países da Europa, por exemplo, o estudante que vai fazer o curso de até 3 meses não precisa apresentar o visto, na Inglaterra o estrangeiro pode estudar por até 6 meses sem precisar do visto", explica Kamil.

Já para os Estados Unidos, Canadá e Austrália, o visto é obrigatório para qualquer atividade, seja estudo ou turismo. "Apesar da obrigatoriedade, se o estudante por para os EUA e escolher um programa de até 16h semanais por no máximo 3 meses, ele pode realizar o curso com o visto de turista, que é mais barato que a permissão para estudante".

Segundo Kamil, o preço para retirar o visto para estudante custa em média U$260 dólares. Se o destino for os EUA, local onde o documento é mais caro, o estudante vai gastar cerca de U$ 360, fora a despesa com passagem e a estadia para se deslocar até São Paulo ou Recife, cidades que possuem uma embaixada do país, onde o documento é emitido.

Já planejando um segundo intercâmbio, Rafael classifica a experiência fora do país como "fantástica" e acredita que o intercâmbio é capaz de agregar valor a carreira e a vida pessoal. "É importante para o currículo, mas muito mais importante que o profissional é o lado pessoal. A maturidade, as relações e a experiência de uma nova cultura são valiosíssimas para nosso desenvolvimento como seres humanos", conclui.

*Acompanhe a série sobre intercâmbios de um mês, publicada uma vez por semana, ao longo do mês de novembro, no portal A TARDE. As próximas reportagens da série vão contemplar intercâmbios para a terceira idade e para demais interessados em viagens culturais.

