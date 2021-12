Cultura e tradição dos sineiros é tema de projeto multimídia

Se você já visitou igrejas em cidades históricas, muito provavelmente percebeu um elemento que reside no alto das torres: o sino.

Esse é o ponto de partida do trabalho multimídia desenvolvido pelas documentaristas Marcia Mansur e Marina Thomé, que chega ao público pela internet e através de um aplicativo para celular.

Intitulado Som dos Sinos, o projeto vai até Minas Gerais, nas cidades de Tiradentes, São João Del Rei, Congonhas, Ouro Preto, Mariana, Catas Altas, Diamantina, Serro e Sabará, para resgatar a tradição de quem toca o instrumento, o sineiro.

Considerado um patrimônio imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 2009, o ofício dos sineiros nessas cidades vai além da prática religiosa: é informação.

Em um contexto do Brasil Colonial, anúncios de nascimento, mortes e festejos religiosos eram passados através das badaladas dos sinos - atividade que continua viva nessas cidades históricas.

Registro de uma tradição



"A ideia do projeto nasceu com o próprio sino", explica a carioca Marcia Mansur. Ela e Mariana queriam criar um recurso multimídia que abordasse um patrimônio imaterial do Iphan, aliando o tema com o uso de novas mídias.

Foi assim que esbarraram em um dossiê do Iphan sobre os sineiros de Minas Gerais. Um ano e meio depois, o som dos Sinos nasce em plataforma digital, com direito a aplicativo, website, cinema itinerante e documentário.

"O sino é um elemento muito multimídia", explica Marcia. Parte instrumento, parte guia informativo, a história do sino foi resgatada no projeto, com 110 faixas gravadas que mostram a tradição do sino - toques para nascimento, morte, festejos religiosos. "Os sineiros contam que muitas das notícias da cidade você sabia através do sino", diz Marcia.

Mais do que falar do objeto, a ideia de Som dos Sinos é colocar em evidência a figura do sineiro e suas histórias.

"Hoje são meninos muito novos que tocam", afirma a documentarista. Com idades entre 12 e 16 anos, eles aprendem a atividade com os mestres anciãos, dinamizando a tradição.

Segundo Marcia, criar um produto multimídia é também relacionar com o universo dos novos sineiros, que tentam divulgar o trabalho. "Eles estão o tempo inteiro se filmando e colocando na rede", esclarece. "Essas mídias online dialogam diretamente com quem vai tocar o sino hoje e vai continuar tocando. É uma maneira de manter isso vivo".

Em cada cidade por onde passaram, as artistas retornaram com uma mostra de cinema itinerante, exibindo nas fachadas das igrejas um pouco do que foi filmado na região, uma forma de mostrar o ofício também para a comunidade.

"A gente queria conhecer um pouco do universo dessas pessoas, e sobretudo o universo da fé", afirma Marcia Mansur. De acordo com a documentarista, os toques ganhavam caras diferentes em cada cidade, conferindo um tom único ao registro. "É uma cultura dinâmica, uma coisa viva", finaliza.

Saiba mais sobre o projeto em www.somdossinos.com.br

