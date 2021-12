Culinária peruana é marcada por toques de outras culturas

A relação do peruano com a terra vai além dos simples atos de plantar e colher. Tudo que brota do chão está ligado a uma força maior, associada à Pachamama (em quéchua, Mãe Terra), divindade da religião inca que está relacionada com a fertilidade.



É desse solo recheado de misticismo que brotam cerca de 35 tipos diferentes de milho e duas mil espécies de batatas, utilizados para o preparo de pratos e bebidas.



Foi nesse cenário de abundância de dois importantes ingredientes que a gastronomia peruana se firmou. Somados a aspectos de culturas como a italiana e orientais, foi que, pouco a pouco, a culinária do Peru criou a própria identidade.



Tal identidade conferiu à mesa peruana o colorido típico das estampas do país. E é no ceviche, grande estrela da culinária peruana, que ele se revela. O prato é preparado com pescado cru, marinado em limão peruano, cebola, sal, alho, pimenta e enriquecido com legumes e temperos diversos.



Há, hoje, uma infinidade de receitas, no entanto, o princípio é o mesmo: o peixe branco deve ser cortado em pedaços pequenos para que seja marinado junto com os outros ingredientes.



Para os fãs de pratos exóticos, o cuy frito é bastante popular. E nada mais é do que uma espécie de porquinho-da-índia servido em um espeto, como churrasco, acompanhado de batatas, arroz e pimenta.



É difícil não associar o prato ao nosso simpático bichinho de estimação, no entanto, os mais corajosos atestam que a carne é macia e saborosa.



Destilado



Também será impossível deixar de provar o pisco, bebida produzida por meio da destilação do vinho feito apenas com uvas itália, torrontés, quebranta, mollar, negra corriente, uvina, albilla ou moscatel.



Ao contrário de outras bebidas destiladas de uvas, o pisco não é feito com a fermentação da casca e bagaço. A procura pela bebida é tão grande por nativos e visitantes que se tornou orgulho nacional do Peru.



Ouse pedir um pisco sour - feito com pisco, suco de limão, xarope, clara de ovo, gelo e angostura - e entenda o motivo de tanto sucesso.



*A repórter viajou a convite da CVC e Avianca

