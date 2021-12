Cuba vibra com novo momento turístico

Vibrante. Nenhum adjetivo define melhor Cuba. História, música, aventura, uma cultura plena em nuances e um povo hospitaleiro, que te leva pelas mãos para dentro de casa, compartilha o que tem, te envolve, te apaixona e te convida para bailar.

Cuba é uma ilha insular no mar do Caribe. República de Cuba. América Central. A mais importante ilha do arquipélago cubano. Havana é a capital e principal cidade. Em 1492 Cristóvão Colombo descobriu a ilha e a reinvidicou para o Reino da Espanha e assim ficou até 1898, quando passou a ser independente. A Revolução Cubana, que aconteceu entre 1953 e 1959, acabou com a ditadura de Fulgencio Batista e instalou um regime comunista sob o poder dos irmãos Castro.

Isso é um pequeno resumo de sua história, mas dá para despertar a atração e curiosidade para um destino que se abre para o mundo e que literalmente está sendo invadido por turistas vindos de todos os cantos.

Os cerca de 11 milhões de habitantes de Cuba estão vivendo um novo tempo com o turismo. Um povo de origem ameríndia, conhecido como taínos ou aruaques, que veio séculos antes das Américas do Sul, Central e do Norte. Durante a colonização os espanhóis investiram nas monoculturas do açúcar e do tabaco utlizando os índios nativos como escravos, que foram morrendo por maus tratos e doenças, sendo então substituidos por escravos africanos. Essa mistura é a base da formação do cubano.

Cuba é uma República Socialista, que se aproximou da Rússia por conta do embargo econômico imposto pelos Estados Unidos. Cuba eliminou o analfabetismo e conseguiu no campo social significativos avanços.

A medicina e a pesquisa científica se destacam, as taxas de mortalidade infantil e do desemprego são baixas, mas até a década de 60 os jornais de oposição haviam sido fechados e até hoje Cuba está sob um forte controle estatal que no campo econômico não é exitoso e que com a dissolução da União Soviética em 1991 ficou ainda pior.

A saída foi flexibilizar a economia abrindo-a para atividades capitalistas e a atividade do turismo passou a ser o caminho para aquecer a economia cubana.

Depois que o primeiro cruzeiro vindo dos Estados Unidos atracou em Cuba este ano, consequência de uma nova política de entendimento entre os dois países, a ilha parece que caiu no gosto dos turistas e tudo indica que Cuba começa a escrever uma nova história, inclusive econômica, porque existe a expectativa de que empresas norte-americanas invistam no país.

Destino festeiro

Entre os Estados Unidos da América e as Bahamas, Cuba é um destino que gosta de festa. Não é raro encontrar no país um festival em curso ou uma festa na praia. O cubano gosta de cantar e de dançar. E sabe fazê-lo muito bem.

Havana, a capital, é uma cidade de contrastes e a melhor maneira de conhecê-la é caminhar por ela. Uma velha e mal conservada arquitetura se mistura a prédios suntuosos, e pelas esquinas da cidade, entrando e saindo de suas ruas e vielas, você vai mergulhar no jeito de ser de uma gente amistosa.

Um dos principais pontos de visitação em Cuba é Plaza de La Revolución, onde Fidel fez grandes discursos e aconteceram as grandes demonstrações revolucionárias. Em torno da praça estão o Teatro Nacional, o Memorial José Martí e o Ministério Del Interior, que tem uma escultura enorme do rosto de revolucionário Che Guevara.

Se preferir você pode circular de bicitáxi, que é uma bicicleta que tem um ou dois acentos cobertos, ou de cocotaxi, uma motocicleta modificada para motorista e três passageiros, que facilitam as paradas para tomar um mojito, um drink feito de rum, água com gás, limão e hortelã, que traduz muito bem um pouco da alma cubana.

Bem no centro da cidade, Havana Vieja é Patrimônio da Humanidade da Unesco. Merecem sua atenção as fortalezas do período colonial de Castillo del Morro, San Salvador de La Punta e a La Cabaña. Os museus mais importantes de Havana e o Gran Teatro de La Havana também estão na Havana Vieja.

Plaza de Armas, em Cuba (Foto: Marcelo Poletto | Divulgação)

O peso cubano é a moeda oficial para os cubanos e para os turistas o peso intercambiável, chamado de cuc. O euro é a melhor moeda para levar e trocar na "cadeca", casas de câmbio espalhadas pela cidade. Para hospedagem, Cuba tem muitas opções: hotéis lindos, luxuosos, e muitos hotéis de charme com preços justos.

Comer e beber são prazeres. Não deixe de provar o moros y cristianos e a ropa vieja, dois pratos típicos deliciosos.

