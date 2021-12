Cruzeiros trazem mais de 40 mil turistas a Salvador em dezembro

Mais de 40 mil turistas são esperados em Salvador no mês de dezembro devido a temporada de cruzeiro. No total, no verão 2016 /2017, são esperados cerca de 155 mil, 5% a mais do que na temporada 2015/2016. O mês será o segundo de maior movimentação, entre outubro e abril. Ao todo, 13 navios devem aportar na capital baiana entre os dias 3 e 26/12 trazendo visitantes.

De acordo com a Secretaria de Turismo da Bahia (Setur), os dias com maior desembarque no porto de Salvador serão 3, 15 e 26/12. No próximo dia 3/12, três navios devem trazer cerca de 8,5 mil passageiros. Já no dia 15/12, mais dois estão previstos para chegar com 5,2 mil cruzeiristas a bordo. Logo depois do Natal, no dia 26/12, serão mais quatro navios e mais de 11 mil passageiros.

“Excelente oportunidade para brasileiros e estrangeiros conhecerem melhor o nosso litoral”, afirma o secretário do Turismo da Bahia, José Alves, por meio de nota. “Além de sol e praia, a Bahia tem história, cultura, gastronomia e a hospitalidade do povo. A estes diferenciais, somam-se bons roteiros e o profissionalismo de quem atua no setor”.

Segundo a Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), empresa pública federal que administra o porto de Salvador, até o final da temporada 58 navios de cruzeiro devem fazer parada na capital.

