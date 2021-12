Cruzeiros trarão 50 mil turistas para Bahia até o Carnaval

A Bahia vai receber 50 mil turistas vindos em 17 cruzeiros marítimos até o Carnaval, de acordo com previsão da Superintendência de Fomento ao Turismo (Bahiatursa). Nesta quinta-feira, 5, uma baiana tipicamente trajada amarrou fitinhas do Bonfim nos visitantes que desembarcaram da embarcação que abriu a temporada de cruzeiros em Salvador.

Verão

A Secretaria Estadual de Turismo (Setur) prevê que a Bahia vai receber 4,9 milhões de visitantes no verão 2015-2016. Para o secretário estadual do Turismo, Nelson Pelegrino, o cenário econômico mundial coloca a Bahia em uma posição de destaque entre os destinos mais interessantes.

"Mais de 50% das pessoas que viajaram para o exterior no ano passado não viajaram esse ano. Isso faz com que a gente perceba a inclinação para o turismo interno.

Além disso, com a alta do dólar, o turista estrangeiro está com condições de aproveitar o melhor que a Bahia pode oferecer. A Bahia está bem apresentada ao mundo e a expectativa é a melhor possível", destacou Nelson.

Réveillon

Uma pesquisa realizada pelo buscador de viagens "Kaiak" revelou que Salvador é o segundo destino mais procurado por brasileiros para o Réveillon no Brasil. A capital baiana perde apenas para o Rio de Janeiro dentre as capitais brasileiras. No ranking geral, com destinos brasileiros e estrangeiros, Salvador fica em 4° lugar.

O Réveillon de Salvador começará no dia 28 de dezembro e irá até 1° de janeiro, com nomes como Ivete Sangalo, Jota Quest, Capital Inicial, Luan Santana, Daniela Mercury, O Rappa e Jorge e Matheus, dentre outros.

