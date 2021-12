Cruzeiros da Disney têm diversão para crianças e adultos

Criar um mundo mágico é a especialidade da Disney, fator que nos cruzeiros também vem aliado ao cuidado com as crianças. Para deixar os pais despreocupados, o entretenimento infantil conta com equipes de monitores treinados, que tomam conta de crianças em espaços diferentes, de acordo com as faixas etárias.

Inspirado na animação clássica da "Disney, It's a Small World Nursery" recebe pequenos de 3 meses a 3 anos. O serviço é opcional e custa US$ 9 por hora, com o limite de dez horas por cada criança.

Já os que têm entre 3 e 12 anos podem frequentar o "Disney's Oceaneer Club" e o "Disney's Oceaneer Lab", que têm como atrações o quarto do Andy (o garoto de "Toy Story"), a fábrica de "Monstros S/A", atividades como jogos em equipe, video game, artesanato, contações de histórias, música, dança, aula de culinária, entre tantas outras possibilidades.

Adultos e teens



Uma série de programações e espaços pensados exclusivamente para adolescentes e adultos também faz com que estes públicos saiam do Disney Dream para lá de satisfeitos.

Separados em duas faixas etárias (11 a 13 anos e 14 a 17 anos) e em diversas áreas superdescoladas, os teens têm ao alcance tudo o que mais gostam: dança, jogos, video games, filmes, festas e concursos. O grupo mais velho também desfruta de espaço privado no deck e boate.



Este foi o caso de um casal japonês, que cruzou o mundo para celebrar a união em Castaway Cay e, vestidos de noivos, se divertir tirando fotos com personagens.

Além de piscina e deck exclusivos, os maiores de 18 anos podem aproveitar tours especiais pelo navio, bares, lounges, pubs, cafés e boate, com uma grande varieade de coquetéis, vinhos, espumantes e cervejas nacionais e importadas.

Dos seis bares, o Skyline é sem dúvida o mais charmoso. A cada 15 minutos, cenário, decoração e música mudam e nos levam a Rio de Janeiro, Chicago, Nova York, Paris e Hong Kong. E, obviamente, os drinks combinam perfeitamente com a ambiência sofisticada do bar.

Os passageiros também podem dar atenção à saúde e ao bem-estar na academia, fazendo aulas de spinning, pilates e ioga. Correr na esteira com uma grande vista para o mar é uma boa pedida para compensar as calorias ganhadas no all inclusive.

No Senses Spa & Salon, que oferece serviços e tratamentos pagos separadamente, o viajante tem à disposição massagens corporais, terapias faciais, manicure, pedicure e cuidados com o cabelo. Outra opção são as salas Rain Forest (US$ 16 por dia), na qual o hóspede pode experimentar sauna seca e a vapor com água terapêutica, jacuzzi com vista para o mar e duchas que estimulam todos os sentidos ao simularem intensidade e temperatura de diferentes tipos de chuva.



Gastronomia



Pensar a experiência gastronômica é outro ponto forte da Disney. Claro que existe espaço para fast food com hambúrguer, batata frita, pizza e wraps, mas esse tipo de alimentação geralmente é consumida quando os restaurantes principais (Enchanted Garden, Animator's Palate) estão fechados.

O passageiro pode escolher livremente onde terá café da manhã e almoço, mas a cada noite jantará em um restaurante diferente, com ordem e horários previamente agendados.



Assim, pode-se desfrutar do melhor de cada cozinha, em menus completos que incluem entrada, sopa, prato principal e sobremesa. Carnes, trufas negras e frutos do mar como lagosta, vieira e camarão são os figurões dos cardápios.

Outro diferencial é ser acompanhado pelo mesmo time de garçons em todos os jantares. Eles geralmente falam o idioma dos clientes e acabam conhecendo as preferências de cada mesa, dando sugestões de acordo com seu gosto e cultura.

Os adultos também têm como opção fora do pacote all inclusive dois luxuosos restaurantes de alta gastronomia. Por US$ 75 (sem bebida alcóolica) o Remy, inspirado no chef da animação Ratatouille, apresenta a culinária francesa, com menu criado pelos chefs Arnaud Lallement (três estrelas no famoso guia Michelin) e Scott Hunnel (do premiado Victoria & Albert's at Walt Disney World Resort). Já o Palo, por US$ 25, oferece um completo menu italiano, em um jantar de três horas.

A repórter viajou a convite da Disney Cruise Line.

