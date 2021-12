Cruzeiro nas rotas do Caribe Sul

"No momento em que desembarco aqui eu sei que estou no Caribe porque meu organismo funciona de uma maneira diferente do que em qualquer outro lugar do mundo, há uma total identificação do corpo e da mente", disse certa vez o escritor colombiano Gabriel García Márquez.

De fato, não há como não encantar-se e deixar-se levar quando se está em um cruzeiro marítimo pelo Caribe Sul. Da atmosfera de realismo fantástico de Cartagena das Índias - cidade da Colômbia onde o ganhador do Nobel de Literatura morou e escreveu alguns de seus livros mais fantásticos - ao canal do Panamá, passando pelas águas de verde esmeralda das ilhas de Aruba e Curaçao, tudo aqui cheira a magia e transcendência.



Primeiro, porque embarcar em um navio já é em si uma experiência transcendental, pois implica em desatracar-se do mundo cotidiano. Segundo, porque trata-se de uma região cercada de lendas e histórias por onde navegaram piratas, corsários e aventureiros em busca de tesouros escondidos.



Destinos



A rota dos cruzeiros pelas Antilhas e Caribe Sul, normalmente inclui Cartagena das Índias, no norte da Colômbia; Aruba e Curaçao, ilhas administradas pela Holanda; o porto de La Guaira e a cidade de Caracas, na Venezuela; e Colón, no canal do Panamá.



Os governos destes destinos empenham-se em dinamizar o turismo local, de olho especialmente nos brasileiros, que, segundo Alexandre Zachello, diretor geral da representação no Brasil da Pullmantur - empresa espanhola que promove vários cruzeiros na região -, somaram 15 mil em um ano em seus navios. Agora, a empresa trabalha com a perspectiva de levar 25 mil na temporada 2015/2016.



"Este roteiro começou com o navio Monarch em maio de 2013 e vai até setembro deste ano", explica José Maruilson, responsável pela área de Comunicação e Marketing da Pullmantur. "A partir de dezembro deste ano, o navio Zenith entra no roteiro e segue até março de 2016".



Mudanças futuras



A novidade para estes próximos cruzeiros é a substituição de destinos, de La Guaira por Bonaire. A mudança deve-se, segundo Maruilson, à ampliação do tempo de permanência em Curaçao - uma reivindicação de boa parte dos participantes dos cruzeiros, fascinados pelo colorido das casas e pela exuberância das praias da ilha - e à demanda crescente de brasileiros para a região.



Entre uma parada e outra, o passageiro pode desfrutar no navio de um ambiente múltiplo e aconchegante, com diversas opções de entretenimento nas áreas de esporte e cultura, além de gastronomia, jogos e outras modalidades. Sem falar nos momentos de reflexão diante da vista deslumbrante do mar do Caribe. Para quem preferir, sorvendo um dos coloridos coquetéis à base de rum, tequila ou vodca servidos a bordo.



Mas são mesmo as paradas que despertam a sensação paradisíaca de se estar no Caribe. Sobretudo nas ilhas de Aruba e Curaçao, onde é especialmente prazeroso o contato com a água marinha. Em Curaçao pode-se também realizar a experiência ímpar de nadar com um dos golfinhos do Sea Aquarium, que ainda oferecem um espetáculo de salto e balé aquático.



Nada, porém, é tão mágico do que passear pelas inúmeras fortificações e centro histórico de Cartagena das Índias, cuja cultura e atmosfera guardam notáveis semelhanças com as de Salvador. A começar pela data de celebração da padroeira da cidade, Nossa Senhora da Candelária, no dia 2 de fevereiro, a mesma da nossa Iemanjá.

(*) O jornalista viajou a convite da Pullmantur

