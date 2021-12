Cruzeiro leva diversão e luxo ao mar

Santos (SP) - Uma das principais rotas dos grandes cruzeiros internacionais nesta época do ano, até meados de março, a costa do Brasil vai ser invadida por dezenas de transatlânticos europeusvindos da Europa. Alguns de passagem e outros com estadia e ofertas de viagens pelo litoral nacional, recentemente os navios viraram febre entre os turistas brasileiros, que aproveitam as comodidades e as diversas opções de lazer oferecidas pelos barcos e seus destinos.

Muito mais que um hotel de luxo no mar, as embarcações têm uma extensa gama de serviços embutidos nos pacotes (uma viagem de três noites pelo Brasil custa a partir de US$ 429, mais taxas, por pessoa em cabine dupla), o que fazem do deslocamento um mero motivo para relaxar e curtir um passeio diferente.



À convite da companhia italiana MSC Cruzeiros, A TARDE conheceu o funcionamento do MSC Preziosa, maior navio da temporada brasileira de cruzeiros, e descobriu como essa pequena "cidade" no mar encara as tarefas diárias.



Os números impressionam. Construído em 2013 ao custo de US$ 600 milhões, a embarcação tem 17 andares (a marcação oficial mostra 18, pois 17 é considerado um número de azar na Itália e não aparece dentro das instalações), distribuídos em 333 m de comprimento x 38 m de largura, que totalizam 140 mil toneladas flutuantes e 27 mil m² de áreas públicas. Tem 1751 cabines e capacidade para 4345 passageiros e mais 1388 tripulantes (30% brasileiros e o restante de 45 nacionalidades). É como administrar mais de 12 aviões jumbos juntos em toda operação. "É um gerenciamento complexo e temos que dar toda estrutura para tripulantes e passageiros. É um mundo aqui dentro", explica Roberto Fusaro, diretor geral da MSC na Argentina e Brasil.



Segundo ele, em 2013, a MSC teve 290 mil hóspedes na América do Sul, o que motivou o crescimento dos investimentos por aqui. Tanto que um quinto navio (em fase final de construção) está programado para integrar a frota no Brasil em 2015/2016. "A resposta é excelente e mesmo com problemas nas estruturas dos portos, a demanda é crescente", explicou.



Para o comandante do Preziosa, Giuliano Bossi, o cliente brasileiro é exigente, por isso a preocupação com a qualidade com o produto final é muito detalhista. "Queremos dar ao mercado a importância que ele merecia e isso é também aportar por aqui sempre os melhores navios", afirmou o comandante italiano.



No verão brasileiro (quando se despede em 17 de março), fora datas especiais como o Carnaval, o Preziosa tem roteiros semanais pelo nosso litoral. O maior deles inclui paradas em nas cidades de Santos, Salvador, Búzios e Ilha Grande, podendo-se embarcar ou desembarcar (ou iniciar a viagem) em qualquer uma delas.dessas praças.

Requintado, dentro do Preziosa os hóspedes se locomovem com 17 elevadores e escadas decoradas com cristais da Swarovski. Entre as atrações a bordo estão ambientes com design assinado pelo escritório De Jorio International, cinco restaurantes para passageiros (e mais quatro para tripulação), 20 bares, cinco piscinas (uma delas com borda infinita), tobogã de 120 m de extensão, 12 hidromassagens, hospital, cassino, simulador de F1, boliche, spa, shopping, cinema 4D, boate, academia, pista de corrida e o espaço conhecido como Yacht Club (a 1ª classe que oferece 69 suítes de alto padrão, um solário e serviços de concierge e mordomo).



Para se ter uma ideia, com 1.650 lugares, o teatro tem mais acentos que os 1.555 acentos do TCA. Ao todo são 87 pessoas no núcleo de entretenimento, com cinco espetáculos diferentes. Na cozinha, os 281 funcionários fazem 50 mil refeições por semana e 200 litros de sorvete por refeição.



Os motores são alimentados por cinco geradores elétricos movidos a biodiesel e o navio tem ainda uma usina de tratamento de resíduos e lixo. Tudo para que o hóspede não precise fazer nada, se assim o quiser.



*O jornalista viajou a convite da MSCC Cruzeiros

