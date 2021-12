Cruzeiro gastronômico: vá, mas não deixe de circular

Pode ser uma experiência em grupo ou uma expedição solitária. E sem a objetividade do avião, a viagem de navio propõe outro tempo para conhecer os lugares. O Splendour of the Seas anunciou para março de 2015 a temporada entre Santos, Punta del Este, Buenos Aires e Montevidéu e, no roteiro, o enfoque é o turismo gastronômico.



Em sete dias, quatro são de navegação e três para visitar as cidades. No transatlântico com capacidade para três mil pessoas, a programação inclui aulas com chefs, exageros à beira da piscina, degustação de vinhos e cachaças. "A gente quer popularizar a linguagem da gastronomia", explica o chef Dalton Rangel, do programa Homens Gourmet (FOX), um dos organizadores do cruzeiro.



Para quem vai fazer a viagem, uma dica é não desprezar o Cruize Compass, jornalzinho deixado diariamente na cabine. Ali estão informações preciosas, da simples entrega das bagagens e previsões do tempo ao anúncio de boas-vindas do capitão, que acontece na segunda noite, quando a casualidade se guarda e, finalmente, todos os belos vestidos e ternos se exibem.



Passeio



Em dois dias de mar, há que se explorar o barco. São cinco restaurantes, um cassino, duas piscinas, pista de cooper, campo de golfe, quatro jacuzzis, lua, estrela, até que, enfim, vem o tédio e a vontadade de sair.



O hóspede pode fechar uma excursão com a equipe do navio ou deixar a embarcação por conta própria, no caso de querer um pouco mais de independência. A primeira parada é Punta del Este, balneário que tem o Oceano Atlântico de um lado e o rio da Prata do outro. Salte, chegue até o porto (que deve estar cheio de leões marinhos), vá ao farol, à igrejinha da Candelária, dê uma volta pela orla e veja as casinhas quase pueris.



O ar grã-fino da cidade uruguaia, entretanto, não é o seu melhor. Acerte com o táxi para ir a Casapueblo, espaço esculpido pelo artista Carlos Vilaró, morto em fevereiro deste ano. O lugar, que também é um museu, é o mesmo descrito pelo poeta Vinícius de Moraes como "uma casa muito engraçada, que não tinha teto, não tinha nada". É comum dizer que Vilaró quis torná-la uma escultura habitável. E realmente o fez.



De lá se avista a pequena península de punta ballena, que é linda (espere até o pôr-do-sol), um mundo de mar embaixo. O nome está lembrado mais uma vez ali dentro, nas palavras de Vinícius, que escreveu "Casapublo, como uma enorme baleia branca que digeria amorosamente as suas entranhas".



Ao mesmo tempo



De volta ao barco, uma das programações mais interessantes é o Chef´s Table, o menu degustação. Para a mineira Lívia Guilherme, 30, assistente do primeiro cozinheiro, esse é o maior investimento que o hóspede pode fazer. "É quando o melhor da cozinha é servido".



O paulista Arthur Haddad, 23, fez o cruzeiro acompanhando a avó. A dupla de Araraquara aproveitou ao máximo, quase exaustivamente, diria o estreante. "É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. No finalzinho até cansa, mas adorei".



Quem não vai fechar pacotes de passeios, pode perguntar aos chefs. Em Buenos Aires, capital argentina, o destino é Palermo. Lá, o restaurante La Cabrera é a escolha para ótimas carnes. Faça reserva e aproveite o wifi, que no barco é caríssimo. No desembarque ainda dá tempo de passear pelo colorido Caminito, em La Boca.



A despedida da jornada é com parrilla uruguaia no Mercado do Porto, centro antigo de Montevidéu, construído em 1868. Junto com as carnes, prove Medya Y Medya, espumante típico uruguaio. E o navio volta para o porto de Santos.



*A repórter viajou a convite da Royal Caribbean.

