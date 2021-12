Cristo Redentor é eleito melhor atração turística do Brasil

O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, foi eleito pelos usuários do site de viagens TripAdvisor como a melhor atração turística do Brasil. O ponto turístico também foi o 9º mais bem avaliado em todo o mundo. Uma pesquisa feita pelo TripAdvisor com usuários brasileiros revelou que 60% consideram que é muito importante visitar uma atração turística durante uma viagem.

O segundo lugar ficou com o Centro Cultural Banco do Brasil, também no Rio de Janeiro, seguido pela Catedral Metropolitana, em Brasília. O único ponto turístico de Salvador que aparece na lista é a Igreja de São Francisco.

O prêmio anual é baseado em milhões de avaliações e comentários feitos pelos usuários do TripAdvisor. Os vencedores são eleitos por meio de um algoritmo que leva em conta a quantidade e a qualidade das avaliações feitas pelos viajantes de todo o mundo em um período de 12 meses.



Confira abaixo galeria com os melhores pontos turísticos do Brasil

