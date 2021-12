Cresce procura de brasileiros por viagem aos Emirados Árabes

Os brasileiros estão descobrindo os Emirados Árabes Unidos e mostram cada vez mais interesse em explorar a riqueza arquitetônica e cultural dos sete emirados. Com 57%, o país ocupa o topo do ranking entre os que registraram maior aumento de procura pelos turistas brasileiros este ano, seguido pela Austrália (44%), Turquia (40%), Grécia (40%) e Paraguai (38%). Os dados são da pesquisa Tendências de Viagem 2013, realizada pelo site de viagens Skyscanner.

Atrás apenas de Orlando (82%) e Boston (79%), o emirado de Dubai (76%) foi a cidade que alcançou o maior crescimento de buscas feitas no site a partir do Brasil, confirmando a tendência do desejo dos brasileiros de conhecer os Emirados Árabes Unidos.

Já a Turquia começou a atrair maior interesse desde a exibição da novela Salve Jorge, o que também aconteceu com Cusco, no Peru, que foi locação para gravação de cenas no início da novela Amor à Vida e, com 63%, alcançou a quinta posição entre as cidades com maior aumento na procura.

A pesquisa indicou ainda que os brasileiros estão se programando com mais antecedência para voar, realizando a busca de passagens com, em média, 65 dias antes da data da viagem contra 54 dias em 2012. O dia 20 de dezembro, véspera da semana do Natal, foi o mais procurado pelos turistas para viajar.

Já os principais destinos para família em 2014 serão, de acordo com o levantamento, São Paulo, Miami, Rio de Janeiro, Orlando e Recife. Outro dado aponta que, em 2013, as cidades que tiveram maior aumento na procura para as viagens de fim de semana foram Teresina, Uberlândia, Manaus, Montevidéu e Fortaleza.

adblock ativo