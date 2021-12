Cresce a vontade do brasileiro de viajar sozinho

Os brasileiros estão mais empenhados em viajar sozinhos. De acordo com uma pesquisa do Ministério do Turismo, a intenção de viajar sem a companhia de um amigo ou familiar atingiu 17,8% dos brasileiros. Em janeiro do ano passado, esse valor era de 12,6%. O aumento ocorreu em todas as faixas de renda familiar e foi mais acentuado entre os turistas de até 35 anos, faixa etária que registrou alta de 17 pontos percentuais.

A maioria dos entrevistados (82,2%), entretanto, ainda prefere incluir familiares e amigos nos passeios. A Sondagem do Consumidor - Intenção de Viagem é uma pesquisa feita pelo Ministério do Turismo em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Ela é realizada em sete capitais brasileiras e avalia a intenção de dois mil brasileiros de viajar pelo próximo semestre. Os dados comparativos consideram janeiro deste ano e janeiro do ano passado.

O aumento de viajantes solitários pode ser explicado, em parte, pela proximidade de dois grandes eventos o país: o carnaval e a Copa do Mundo. A maior festa popular do Brasil atrai um público predominantemente jovem. O mesmo acontece com os turistas de Copa, em sua maioria jovens, de acordo com uma pesquisa do Ministério do Turismo durante a Copa do Mundo da África do Sul.

A sondagem também apontou um aumento da intenção de viagem em relação a janeiro do ano passado: de 25,7% para 27%. Entre os entrevistados que pretendem arrumar as malas nos próximos seis meses, 67,5% pretendem fazê-lo pelo país, e apenas 27,4% pelo exterior.

A maioria dos entrevistados (55,8%) vai usar o avião como meio de transporte. O automóvel é a segunda opção, com 25,2% das indicações. Os sete municípios pesquisados são também sedes da Copa do Mundo de 2014: Brasília, Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte, São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro. Essas cidades, juntas, respondem por 70% do fluxo de turistas do país.

adblock ativo