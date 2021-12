Costa dos Coqueiros é festa para os sentidos

A Costa dos Coqueiros, no litoral da Bahia, convida para uma viagem por lugares que beiram 42 quilômetros de praias lindas.

O roteiro começa depois de seis quilômetros do Aeroporto Internacional de Salvador, e o cenário é de um mar azul permanente, com a presença do sol em quase todos os dias do ano. Um destino singular, de rara beleza, com uma gente de tradição, personalidade e história, onde a atividade do turismo tem um enorme potencial.

Vamos começar a viagem em Abrantes, na Vila de Abrantes, berço da história do descobrimento e marco da fundação de Camaçari, onde em 1558 foi criada pelos padres jesuítas a Aldeia do Divino Espírito Santo, reunindo os índios tupinambás ao redor de uma capela às margens do Rio Joanes para dar início a uma espécie de cartão de visita da região. Um local muito bonito e que grita por atenção e cuidados.

Depois de Abrantes está Busca Vida com uma praia quase deserta, de águas calmas e tranquilas, piscinas naturais entre as pedras no mar. Praia procurada por surfistas, lugar também para caminhar e pedalar, com condomínios exuberantes, um hotel e um spa. Lugar para morar e veranear. Um luxo!

Seguindo a estrada vem Jauá com seu clima de cidade do interior. Tem bares e restaurantes e uma gastronomia que tem como base os peixes e mariscos frescos pescados nos 2,5km do seu litoral. Muito bom ouvir os relatos sobre as pescarias e os mergulhos, contados por uma comunidade que gosta da prosa à beira mar embalada pelo sobe e desce do movimento das marés. O fim de tarde é regado a pôr do sol, sorvete e mais prosa.

No km 23 da Estrada do Côco está Arembepe, vizinha de Jauá, antigo paraíso hippie que cresceu, perdeu seu ar inocente, mas não o encanto. Arembepe tem uma beleza natural que hipnotiza. São cinco praias belíssimas, de águas mornas, convidativas para a prática de inúmeros esportes aquáticos e para o relaxamento de quem simplesmente quer sentir a vida passar. Mesmo sem a paz do tempo dos hippies, Arembepe ainda inspira o amor.

Seguindo pela Costa dos Coqueiros, temos o espetáculo do encontro do rio com o mar em Jacuípe. Um capricho da natureza. As águas navegáveis do rio Jacuípe são próprias para os esportes. Um lugar para despertar os sentidos, onde a natureza é imperiosa e sugere que a vida é para ser sentida, vivida vagarosamente.

Logo em seguida, Guarajuba vem tentando dar forma ao potencial que a Costa dos Coqueiros tem para o turismo. Além de bela, com praias paradisíacas, Guarajuba está sendo estruturada para dar suporte a inúmeros condomínios, restaurantes, bares, shoppings, sorveterias, lojas , pousadas e hotéis. Tem de tudo e de todos!

Ao lado de Guarajuba, Itacimirim, outra pérola da região que também vem se transformando com a presença de grandes empreendimentos imobiliários, perdendo o status de uma vila de pescadores para a queridinha dos condomínios residenciais. Não por acaso. O mar de Itacimirim é inigualável!

Em seguida, Praia do Forte, com deliciosas piscinas naturais, mar de águas calmas e quentes, uma antiga vila de pescadores que hoje esbanja charme, conforto, estilo, com bares, restaurantes, lojas, hotéis, pousadas bem estruturadas e uma gastronomia que passeia do regional à sofisticada cozinha internacional. Praia do Forte tem uma das bases do Projeto Tamar, que vale sua visita, e uma agenda cultural movimentada.

Seguindo o caminho, chegamos a Imbassaí, onde o rio e o mar também se encontram para mais um indescritível espetáculo da natureza. Imbassaí ganhou investimento e ações planejadas para o turismo.

Logo depois vem Santo Antônio, paraíso perdido, lugar de natureza crua, majestosa, linda!

Ainda tem Sauípe, Massarandupió com uma praia de naturismo, Subaúna, Palame, Barra do Itariri, Sítio do Conde, Siribinha, Costa Azul e Mangue Seco. Lugares maravilhosos, joias para o turismo, e embora sejam destinos descobertos por grandes investidores, ainda carecem de atenção, de valorização e cuidados.

A Costa dos Coqueiros é uma obra-prima da Bahia, uma pedra preciosa para ser lapidada, capaz de satisfazer os desejos do mais exigente visitante. Um lugar que convida para viver experiências. Nasceu pronta para o turismo, é essa sua vocação.

Pegue a estrada. Saia beirando o litoral da Costa dos Coqueiros, entrando e saindo de suas praias. Não tenha pressa nem seja demasiadamente exigente. Deixe a natureza invadir sua alma e envolver seu corpo. Por enquanto, apenas aventure-se por uma Bahia que vai te surpreender e te apaixonar. Boa viagem!

Tartaruga do Projeto Tamar, em Praia do Forte (Foto: Marcelo Poletto | Divulgação)

>> Foco na OMT

Em 2015 o turismo mundial cresceu 4,6%, atingindo 1 bilhão e 186 milhões de turistas. Um crescimento de 52 milhões de turistas em relação a 2014. O maior crescimento foi nas Américas, depois na Ásia e no Pacífico. A Europa foi a região mais visitada no mundo e a África perdeu 3% de seu público. O Brasil teve um crescimento de menos de 1,9%. São dados recentes da Organização Mundial do Turismo (OMT), que aponta um impacto direto de 10% do turismo na geração de riquezas no mundo, além de ser ele o responsável por 1 em cada 11 empregos e por 7% das exportações mundiais - ou seja, por 1,5 trilhão de dólares. A previsão da OMT é que teremos um crescimento do turismo mundial na ordem de 3,3 % ao ano; em 2030 haverá 1,8 bilhão de turistas no mundo; e, entre 2010 e 2030, o turismo nas economias emergentes deverá crescer anualmente o dobro (4,4%) que o turismo das economias desenvolvidas (2,2%).



>> Barca furada

Sempre que a gestão do turismo privilegia as chamadas "barcas", a comunicação e a promoção do destino é pífia, e a brincadeira traz amargas consequências. Como uma ressaca difícil de curar... "Barcas" são eventos que deveriam ser poderosas ferramentas para a divulgação do destino, mas são usados para encontros festivos entre parentes, amigos e políticos. O turismo propicia inúmeras oportunidades, e no Brasil temos incontáveis casos de curtidores amigos do trade. A Olimpíada está dando um show! O pulo do gato está na escolha de uma assessoria de imprensa qualificada, profissional, respeitada, capaz de orientar e dar o suporte que o gestor precisa. Fica a dica: uma assessoria de imprensa profissional é imprescindível!

>> Para pensar

Nos últimos anos, independente da crise econômica por que passa o Brasil, o Congresso Brasileiro de Agências de Viagens (ABAV) vem se modificando. Longe vai o tempo de grandes estandes, festas, trocas de brindes, almoços e jantares. Agora, concentrado em apenas dois dias de feira, porque no terceiro dia não se encontra mais os empresários do setor, a notícia é de que na edição de 2016 - de 28 a 30 de setembro, em Sâo Paulo - grandes hotéis e importantes companhias aéreas não terão estandes próprios ou participarão através de estandes compartilhados. Em contrapartida, a Brazil National Tourism Mart (BNTM), que é uma bolsa de negócios, tem atraído a atenção e significativa participação do mercado nacional e internacional. Como a expectativa com a ABAV é para que ela continue a ser um encontro estratégico e importante para empresários e autoridades do setor e de destinos, talvez seja a hora de avaliar o seu curso.

>> Gol de placa para Sergipe

O atual secretário de Turismo de Sergipe, Saulo Eloy, esteve em São Paulo esta semana para reuniões com dirigentes de companhias aéreas. O pleito sergipano é por um aumento da malha aérea para o estado com conexões inteligentes para destinos considerados prioritários para Sergipe, como é o caso da Bahia. A Gol garantiu que, a partir de janeiro de 2017, Sergipe terá um aumento de 18 frequências semanais. Tremendo gol de placa para o turismo de Sergipe, que acaba de inaugurar a nova orla de Canindé do São Francisco com um investimento de R$ 7 milhões. Tudo indica que o turismo de Sergipe inicia uma nova fase. Pode anotar!

>> Nada de mochilas

Se você tem viagem marcada para a Oktoberfest em Munique, Alemanha, que acontece de 16 de setembro a 3 de outubro, nada de mochilas. Portá-las foi foi proibido pelas autoridades de Munique, que disseram ser esta uma medida de segurança antiterrorista - embora "não haja indícios de uma ameaça concreta". Essa é apenas uma das muitas medidas de segurança que vêm acontecendo em toda a Alemanha. O mundo mudou. Mude seu jeito de viajar e adeque-se a ele.

