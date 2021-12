Cortejo de baianas e lavagem nas ruas de Paris

Se existe uma semana em que a Bahia pode ser vista em Paris, esta semana é a da Lavage de la Madeleine (Lavagem da Madalena), que começa nesta quarta e vai até domingo. Nesta época, parte da capital francesa troca seus famosos perfumes pela água de cheiro e a haute coutûre pela tradição do branco.

O cortejo de baianas, seguido por cerca de dez mil pessoas, a lavagem das escadarias da igreja de arquitetura em forma de templo clássico grego, uma missa ecumênica, o desfile de grupos culturais e artistas pelas ruas da cidade são alguns dos pontos que aproximam a Bahia da França nesta época.

O evento, idealizado pelo santo-amarense Robertinho Chaves, com inspiração na Lavagem do Bonfim e na Festa da Purificação em Santo Amaro, chega a sua 11ª edição e homenageia Jorge Amado e a cidade de São Luís, Maranhão. Este ano, a programação conta com a participação de Magary Lord e mais de 20 grupos musicais, de dança e percussão.

Para marcar o início dos festejos, Pai Raimundo, do Ilé Axé Oju Oniré, de Santo Amaro, e o padre de la Madeleine recitam juntos o pai-nosso, em francês, português e iorubá nas escadarias e celebram uma missa inspirada nas celebrações da Igreja do Rosário dos Pretos (Pelourinho).

Durante a semana, acontecem diversas manifestações artísticas, como festas em bares e restaurantes, shows e exposição em celebração à cultura brasileira. O encerramento das festividades se dá domingo, com o cortejo que parte da Praça da República em direção à Praça de la Madeleine e lavagem simbólica da igreja, com água de cheiro e flores.

"Eu achei curiosíssimo ver um Carnaval em Paris, um pequeno trio elétrico, com franceses e brasileiros sambando em volta", conta André Cerqueira, que participou da festa em 2010, quando fazia intercâmbio na França. Apesar de ressaltar a presença maciça de brasileiros, o estudante acredita que a lavagem conquistou os parisienses. "É muito bem organizada e já virou tradicional entre os franceses".

Maragojipe - Pelo segundo ano consecutivo, as belas e coloridas máscaras do Carnaval de Maragojipe participam da festa de rua em Paris. Além disso, o artista plástico baiano Thiago Bols expõe na Feira de Arte Contemporânea do Carroussel du Louvre até sexta, quatro telas que retratam a cidade do Recôncavo baiano e La Madeleine. "Fiz uma homenagem a essas baianas que dão o tom da lavagem: de jarros na mão usam Jean Paul Gaultier e Chanel", conta Bols.

adblock ativo