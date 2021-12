Coreia do Sul cria praia nudista para impulsionar turismo

A Coreia do Sul contará pela primeira vez em sua história com uma praia de nudismo para impulsionar o turismo estrangeiro na região nordeste, informou nesta segunda-feira, 28. o jornal local Chosun, um feito que poderia criar polêmica na conservadora sociedade do país asiático.

A nova praia nudista, cuja designação é um fato insólito neste país fortemente enraizado nos conservadores valores sociais do Confucionismo, ficará na província de Gangwon, situada a nordeste do território sul-coreano.

No entanto, somente em 2017 a primeira praia nudista da Coreia do Sul vai ser finalmente aberta ao público, disseram as autoridades da província de Gangwon ao Chosun.

Elas explicaram que antes da abertura do novo espaço turístico é necessário dispor as instalações necessárias para a comodidade e segurança dos banhistas, assim como garantir as restrições de acesso de pessoas alheias ao complexo.

O Governo provincial de Gangwon assegurou ao jornal que o principal objetivo da nova praia nudista é impulsionar o turismo, sobretudo o estrangeiro, às praias da região noroeste do país.

Em 2005 as autoridades desta província fizeram uma proposta similar, mas ela não teve sucesso por causa da pressão dos setores conservadores, o que faz prever que a recente decisão também gerará protestos e será vista como algo extremamente incomum por um amplo segmento da sociedade.

Grande parte dos banhistas sul-coreanos mostram um elevado pudor quando vão à praia e é frequente ver muitos deles descansar na areia e inclusive entrar na água com a roupa no corpo, algo que também fazem para se proteger do sol.

Com cerca de 200 quilômetros de costa que se estendem rumo ao sul desde a fronteira com a Coreia do Norte, a província de Gangwon conta com diversas praias frequentadas geralmente por sul-coreanos, mas menos conhecidas que as do sudoeste como a famosa praia de Haeunde na cidade de Busan.

