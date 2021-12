Córdoba mescla história e boa comida

Se você gosta de viagens que combinam história, comida gostosa e bom vinho com passeios por ruas antigas, então, Córdoba, no sul da Espanha, é para você.

Fica na Andaluzia, provavelmente a região mais rica cultural e geograficamente. Abaixo seguem algumas dicas para aproveitar a cidade, que fica a menos de duas horas de Madri pelo trem de alta velocidade Ave.

- O quarteirão judaico é onde você vai querer ficar. Dali, é possível conhecer a cidade a pé. Uma opção é o NH Hotel Amistad, convenientemente localizado na Plaza Maimonides.

- É uma curta caminhada das estreitas ruas da cidade antiga até a mesquita, a principal atração de Córdoba. Da mesquita, visite o Palácio de Viana. No caminho, você passará por locais de interesse, como a Plaza del Potro, mencionada em "Dom Quixote", e pelo museu de Julio Romero, nascido lá e famoso por pinturas realísticas de mulher.

- Em maio, as ruas são enfeitadas com flores e as casas abrem seus pátios, também decorados, para o Festival dos Pátios, uma competição que dura dez dias. O Palácio Viana, construído no século 15, tem 12 jardins, cada um com uma "decoração".

- À noite, não deixe de passear pelos arredores da mesquita, que fica iluminada. Depois, assista a um show de flamenco no El Tablao El Cardenal (diariamente, às 22h30).

- Córdoba oferece diversas opções para comer. Há desde cafés a restaurantes mais refinados. A Casa Pepe de la Juderia é uma boa pedida. Entre os melhores restaurantes da cidade está o Bodegas Campos, decorado com cartazes de touradas de 1899.

- E prepare seu paladar para uma taça de Torre de la Barca, vinho branco da região.

