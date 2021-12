Copa do Mundo luxuosa em Paris

Para os que querem fugir do burburinho da Copa do Mundo no Brasil, uma opção é o Royal World Cup do Le Royal Monceau - Raffles Paris. De 12 de junho a 13 de julho, os hóspedes poderão aproveitar os maravilhosos restaurantes, passeios e paisagens do verão parisiense e ainda acompanhar as partidas da seleção de maneira luxuosa e confortável.



Entre as atividades estão jantares no estrelado La Cuisine antes de assistirem aos jogos no cinema do hotel, que conta com 99 lugares, ou em salão privativo equipado com os mais modernos aparelhos de TV Sony, PlayStation e outros eletrônicos. No dia 21 de junho, haverá ainda uma batalha de DJs "Silent Disco Party" no jardim interno do hotel.

