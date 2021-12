Convento de 1606 é atração em Ipojuca

Engenhos centenários, construções de arquitetura única e pitadas de história. Mais do que praias paradisíacas de águas mornas, o município pernambucano de Ipojuca abriga parte da história do Brasil.

Um bom exemplo é o Convento Santo Antonio, fundado em 1606 pelo frei Leonardo de Jesus, na época Ministro Provincial da Custódia Franciscana, considerado um dos mais antigos do Brasil.



Sua arquitetura serviu de modelo para outros conventos nordestinos. Lá se encontram os restos mortais do primeiro franciscano que viveu no país, frei Gaspar de Santo Antonio, falecido em 1635.

Em 1639, os holandeses prenderam, expulsaram e deportaram os franciscanos, ocupando o convento e instalando ali um quartel. Seis anos depois, os invasores sofreram a primeira derrota em Pernambuco e o convento, de quartel, passou a servir de prisão. Mais tarde, virou referência histórica.



Tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1937, o Convento é o único no país a possuir uma imagem de Jesus crucificado com as mãos para o alto, em uma cruz sem emendas. A imagem encontra-se na Igreja de Santo Cristo, inaugurada em 1663, junto ao convento.

Durante décadas, o lugar teve grande importância religiosa, tendo sido alvo de inúmeras romarias, tornando-se um grande marco no povoamento do município do Ipojuca.

Entre as igrejas centenárias da região estão a de São Miguel de Ipojuca, construída no século 12I, em estilo colonial; Nossa Senhora do Ó, de 1906, em estilo barroco, e as ruínas da Igreja de Maracaípe, erguida por um só morador, em 1854.

A visita ao Convento de Santo Antonio e a essas igrejas do município faz parte do roteiro turístico recomendado pela Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas (AHPG).

A entidade, sem fins lucrativos, foi criada em 1992, a fim de representar os principais hotéis e resorts de Porto de Galinhas (PE). O destino conta com 13 mil leitos, que registram 80% de ocupação na alta temporada.

adblock ativo