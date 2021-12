Conselho Municipal do Turismo discute medidas provisórias do Governo Federal que atingem o setor

Uma reunião do Conselho Municipal de Salvador, ocorrida nesta segunda-feira, 22, debateu Medidas Provisórias em pauta no Congresso Nacional que beneficiam o setor do Turismo. A apresentação foi realizada por Leur Lomanto Jr. (DEM), vice-presidente da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, e a reunião teve comando do presidente do colegiado, o secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Pablo Barrozo.

“É importante alinharmos ações, junto ao governo federal, que possibilitem a retomada do setor com medidas eficazes. É preciso unir forças para que possamos retomar nossa economia e garantir um lugar de destaque para Salvador no turismo nacional e internacional. O deputado Leur Lomanto Jr. discutiu as Medidas Provisórias que estão tramitando no Congresso, a exemplo da MP 963/2020 que destina R$ 5 bilhões através do Fundo Geral do Turismo (Fungetur) para financiar empresas do setor em dificuldades por causa da pandemia da covid-19”, ressaltou o secretário.

A MP 248/2020, que versa sobre o cancelamento de serviços, de reservas e eventos do turismo e cultura, em razão da pandemia, também foram discutidos. De acordo com informações da Secretaria de Comunicação (Secom), a sociedade empresária ou prestador de serviços não será obrigado a reembolsar o consumidor, desde que cumpra os requisitos, como a segurança da remarcação dos serviços, reservas e eventos cancelados.

O secretário Pablo Barrozo pontuou sobre o plano de retomada do setor. “Estamos construindo o plano de retomada do setor com todos os protocolos de segurança desde o mês de abril. Temos a participação do trade turístico desde o início. Estamos preparados, para que, logo que a pandemia se estabilize em nossa cidade, possamos colocar esse plano de retomada em execução, com toda responsabilidade para que as pessoas voltem às suas atividades de forma segura”, defendeu.

