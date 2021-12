Conheça os pedidos e reclamações mais bizarros em hotéis

O site Skyscanner divulgou uma pesquisa na qual mostra os pedidos e as reclamações mais bizarras dos hóspedes de hotéis em todo o mundo. Foram ouvidos mais de 400 profissionais em 49 países.

Confira os pedidos mais estranhos:

- Um copo de água a cada hora, durante toda a madrugada

- Envio ao quarto de 15 pepinos todo os dias

- Vaso sanitário deveria ser enchido com água mineral

- Banheira enchida com mel

- Som de cabras no quarto para ajudar no sono

- Um prato com apenas patas direitas de galinhas

- Entrega de um rato morto no quarto

- Banheira recheada com leite achocolatado

- 16 travesseiros para um único hóspede

- Sopa de crocodilo

E veja as piores reclamações:

"Os lençóis estão muito brancos"

"O mar visto da minha janela está muito azul"

"O sorvete está muito gelado"

"A banheira é muito grande"

"Quero desconto na diária porque minha namorada roncou a noite inteira e não me deixou dormir"

"Quero reembolso da diária porque meu cachorro não gostou do hotel"

"O hotel não tem vista para o mar" (essa reclamação ocorreu em um hotel de Mayfair, em Londres, a 80 km do oceano)

"Não tem carne no menu vegetariano"

"O garçom é bonito demais"

"A mãe do noivo não pôde ficar na suíte da lua de mel"

