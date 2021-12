Conheça a Cidade das Estrelas, berço das viagens ao espaço

Concebida como cidade militar secreta no começo dos anos 60, a chamada Cidade das Estrelas foi construída em torno do Centro de Preparação de Astronautas (APC, na sigla em inglês), onde foram dados os primeiros passos na conquista do espaço e foi um segredo durante quase 30 anos na União Soviética.

Situada a cerca de 25 quilômetros de Moscou, inclusive agora que já se conhece sua localização, a Cidade das Estrelas passa despercebida ao olho de milhares de motoristas que circulam a seu redor todos os dias. Também não poderiam ter acesso a suas ruas, a menos que fosse com uma excursão organizada por um percurso obrigatório.

Nas instalações daquele incipiente APC, os especialistas soviéticos trabalharam duro, com muitos acertos, mas também muitos erros, para ver seu sonho tornado realidade no dia 12 de abril de 1961.

Yuri Gagarin, até então piloto de testes da Força Aérea russa, se transformou naquele dia no primeiro ser humano a viajar para o espaço. Foi uma das maiores conquistas para aqueles militares e cientistas que, a partir de então, fariam sua vida nas imediações do trabalho, em uma autêntica cidade criada para eles.

Terra entre estrelas - Em julho de 2009, a Cidade das Estrelas se tornou independente do Ministério da Defesa e se transformou em um município. "Agora elegemos nossos deputados para a Assembleia da região de Moscou", afirma Irina Rogova, chefe de comunicação do Centro de Preparação, que acompanha os jornalistas em sua incursão ao Conjunto Residencial Fechado, status administrativo que se a deu à cidade há três anos.

Somente trabalhadores e moradores podem ter acesso ao novo município escondido entre um espesso arvoredo nos arredores da capital russa. Pinheiros e abetos recebem o visitante no acesso principal à cidade, onde vários postos de controle separam a atual Rússia do consumismo voraz de uma terra de sonhos, lendas e nostalgias.

Lendas vivas da aventura espacial compartilham moradias com os astronautas de hoje, cujos nomes já não são recitados nos colégios e mal são mencionados de vez em quando nos telejornais. Alguns dos mais ilustres moradores desta cidade são autênticas estrelas que brilham tanto ou mais do que aquelas do firmamento que quiseram conquistar.

Valentina Tereshkova, a primeira mulher a viajar ao espaço em 1963, e Vladimir Titov, condecorado pela Nasa e pela França por suas conquistas como astronauta, são alguns deles. "São autênticas estrelas de seu tempo", diz Rogova.

