Confira três dicas para viajar mesmo na crise

O fim de ano se aproxima e, como ele, as programações de lazer. As viagens são as principais formas de diversão nas férias de verão. Entretanto, com o aumento do dólar e das taxas de juros, as pessoas estão se privando de viajar, com receio de que as contas pesem no orçamento financeiro e elas acabem se endividando cada vez mais.

Ainda assim, a mais recente sondagem do consumidor, realizada pela Fundação Getúlio Vargas com o Ministério do Turismo, indica a disposição de 73,3% das pessoas entrevistadas para viajar pelo próprio país. Isto porque elas consideram mais em conta os valores com passagens, alimentação e hospedagem.

Nem isso fez a professora Noemi de Queiroz, 52, mudar de ideia. Ela relata que já deixou de passear nos últimos 8 meses por conta dos valores a serem desembolsados. "Eu até penso em fazer em uma viagem com a família, mas quando avalio os gastos, desisto", admite.

Contudo, é possível curtir as férias e realizar viagens econômicas em tempos de crise. É o que garante o economista Denis Veloso, 45. "A crise levou os setores de hotelaria e turismo de um modo geral a abrirem ofertas para não perder a clientela. Sempre apresentam pacotes com valores mais em conta. A pesquisa é o primeiro passo para conseguir fazer a tão sonhada viagem", recomenda ele.

Confira as opções de viagem listadas pelo Massa!

Arembepe - Você tem a opção de poder viajar no mês de janeiro para a charmosa localidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, e ficar hospedado por três ou mais dias no Hotel Arembepe Beach. As acomodações são equipadas com varanda, frigobar, ar-condicionado e TV.

O hotel tem bar, restaurante, piscinas com vista para o mar e o estacionamento é gratuito para os hóspedes. A diária do hotel é de R$ 220, com café da manhã incluso. Há opções de quartos para atender a necessidade do cliente. Mais informações: 3624-1007.

Imbassaí - A Pousada Luar de Imbassaí é uma boa pedida para as férias de janeiro. Localizado na praia de Imbassaí, em Mata de São João, o estabelecimento tem pacotes que incluem café da manhã e podem ser bem vantajosos.

A diária custa R$ 145. Como benefícios extras grátis, dispõe de Wi-Fi e estacionamento sem manobrista. Excelentes bônus! Há também um jardim, além de quartos com TVs LED e minibares, que atendem a todos os gostos.



Massarandupió - Localizada no litoral norte da Bahia, depois de Costa do Sauípe, outra opção bem bacana é a praia de Massarandupió, conhecida por sua calmaria. Cheio de encantos naturais, o lugar tem boas opções de hospedagem. A pousada Encanto de Massarandupió é uma delas.

Atualmente, há pacotes promocionais para três dias de hospedagem, com café da manhã incluso, no valor de R$ 800 para duas pessoas. No dia da virada, a pousada tem uma programação especial, com atrações musicais que ainda serão divulgadas. O buffet também é 'all inclusive e sai por R$ 100 para o casal. Para mais informações: 99920-1537.

adblock ativo