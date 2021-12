Confira cinco atrações do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro

Depois de quatro anos, as portas do Museu do Amanhã são abertas neste sábado, 20 de dezembro, no Rio de Janeiro. Debruçado na Baía da Guanabara, o monumento é mais uma obra que simboliza a revitalização da região portuária da cidade.

O Museu do Amanhã abre a partir deste sábado, 19, e funcionará de terça a domingo, das 10h às 18h, com última entrada para as exposições às 17h. O café, restaurante e a loja do local também funcionam de terça a domingo, das 10h às 18h. Às segundas, o Museu e suas dependências serão fechados. Os ingressos terão valor de R$ 10, e R$ 5 para meia-entrada. Às terças-feiras a entrada será gratuita.



Mais do que um museu de ciências, o lugar reúne informações, jogos e stividades interativas, sensoriais, reflexivas e instigantes. O Portal EBC selecionou cinco atrações imperdíveis do espaço que se propõe a examinar o passado, apresentar tendências do presente e explorar cenários possíveis para os próximos 50 anos.

