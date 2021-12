Companhia aérea abre voos para Paulo Afonso

Começa nesta segunda-feira, 16, a operação de voos da companhia aérea Azul com destino a Paulo Afonso. A ação visa fortalecer a aviação regional, para integrar a capital aos principais destinos turísticos do Estado. Os voos serão realizados às segundas, quartas e sextas-feiras e vão impulsionar a economia na região, segundo avaliação da Secretaria de Turismo do Estado.



A viabilidade dessa operação se deu após negociação entre o governo do estado e a Azul Linhas Aéreas, sendo prevista a redução da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no querosene de aviação para a malha aérea regional.

Com a aprovação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a rota Salvador-Paulo Afonso vai operar com três voos por semana. O secretário do Turismo da Bahia, Domingos Leonelli, destaca a importância da operação. "Temos 5,2 milhões de baianos fazendo turismo pelo próprio estado e uma grande necessidade de voos regionais, uma vez que a dimensão territorial da Bahia é muito grande", assinala.



Leonelli ainda assegura que essa operação vai contribuir para estimular o turismo e a economia "na medida em que aumenta a permanência dos viajantes nos destinos, ampliando a geração de renda nessas localidades", diz.

Atrações

O destino Paulo Afonso será o sétimo da companhia aérea Azul na Bahia, que já disponibiliza voos para as cidades de Salvador, Ilhéus, Porto Seguro, Lençóis, Vitória da Conquista e Barreiras.



O município de Paulo Afonso, que fica a 480 quilômetros de Salvador, é um destino turístico para quem gosta de esportes de aventura e náuticos. Possui belezas raras, como o Raso da Catarina, maior reserva de caatinga do mundo, também espaço de proteção de animais ameaçados de extinção. Chegou a ser abrigo para o cangaceiro Lampião.

Outro grande atrativo é a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), um dos maiores parques energéticos da América Latina.



Os voos terão saída de Salvador às 12h22 e chegada a Paulo Afonso às 13h40. A volta ocorrerá às 14h10, com chegada à capital baiana às 15h35. Após o horário de verão, a rota acontece partindo de Salvador às 13h22 e chegada ao destino às 14h40. No retorno, a saída da cidade de Paulo Afonso passa a ocorrer às 15h10, chegando às 16h35 na capital baiana.

