Comissão vai monitorar preços de hotéis e passagens na Copa

A Casa Civil vai coordenar um grupo de monitoramento de preços de hotéis e passagens aéreas para o período da Copa do Mundo em 2014 com o objetivo de evitar abusos nos valores praticados pelo setor de turismo, divulgou nesta quinta-feira, 17, a Embratur.

"Não permitiremos abusos", disse a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, garantindo que a comissão não vai tabelar os preços. Segundo o presidente da Embratur, Flavio Dino, a "medida é essencial para imagem do turismo brasileiro no exterior".

O comitê interministerial será composto pelos ministérios do Esporte, Justiça, Turismo e a Secretaria de Aviação Civil (SAC), além dos ministérios da Fazenda (Receita Federal e Secretaria de Acompanhamento Econômico) e da Saúde (Anvisa).

As tarifas e a qualidade dos serviços prestados durante a Copa do Mundo serão acompanhados pela comissão, que terá a primeira reunião técnica no próximo dia 24 e será coordenada pela Casa Civil.

"Vamos utilizar todos os instrumentos à disposição do Estado para garantir a defesa dos direitos do consumidor, seja ele brasileiro, ou estrangeiro" afirmou Gleisi.

