Com luxo e sofisticação, Balneário Camboriú é vista como a Dubai brasileira

Em terras tupiniquins, os detalhes dos arranhas-céu da badalada Balneário Camboriú dão à cidade um ar de Dubai, metrópole árabe que concentra obras grandiosas e prédios com mais de 800 metros de altura. Na cidade litorânea, este tipo de comparação já se tornou bastante comum devido a quantidade de arranhas-céu, que só aumenta com o passar dos anos.

Localizada no estado de Santa Catarina, BC, como os moradores a chamam, é uma cidade de aproximadamente 100 mil habitantes que ultrapassa a marca de 500 mil turistas na alta temporada. Logo, uma cidade com tantos visitantes não podia deixar de ser considerada uma das mais badaladas do país.

Por conta de um beira mar com muitos prédios, BC já possui o apelido de Dubai Brasileira. Embora tantas construções atrapalhem o visual excêntrico da cidade, uma caminhada pelo populoso calçadão, que está sempre cheio com as mais diferentes pessoas, é sempre válida.

De acordo com a organização não-governamental Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH), Balneário Camburiú reúne oito dos dez edifícios mais altos já entregues e em construção no país. Entre os dez mais altos que já tiveram as obras concluídas, três estão na cidade. O prédio considerado mais alto do Brasil, o luxuoso Millennium Palace, foi erguido na cidade. A construção tem 56 pavimentos e 218 metros de altura.

A cidade está localizada a pouco mais de 80 km de Florianópolis e disputa com a capital catarinense a preferência dos turistas na alta temporada. De dezembro a março, aproximadamente 1,5 milhão de pessoas visitam o município, estimam agências de turismo locais.

Praias e churros

A movimentada Praia Central, onde fica a cosmopolita Avenida Atlântica, é o coração da cidade, pedida certa para quem prefere algo mais badalado e movimentado. Se o visitante pretender passear muito tempo pelas praias, é aconselhável levar uma cadeira e dinheiro para os churros – que tem fama de serem o melhor da região.

Para aqueles que gostam de opções mais tranquilas e preservadas, há as praias de Laranjeiras, Taquaras, Estaleiro e Estaleirinho. Balneário ainda conta com a primeira praia de naturismo do Brasil: a Praia do Pinho. Ao Norte, a Praia dos Amores reúne a turma do surf e os banhistas, todos em perfeita harmonia.

No Parque Unipraias, localizado na Barra Sul, quem decidir conhecer poderá contar com lazer, compras, ecoturismo e ainda uma bela vista da cidade em seus bondinhos aéreos, tudo num único lugar. A Rodovia Interpraias também é uma parada obrigatória, com paisagens de grande beleza em todo o trajeto.

Na estação mais quente do ano, a noite agitada e incrementada com bares e grandes casas noturnas atrai jovens de todo o estado, além dos vizinhos paranaenses, gaúchos, argentinos e uruguaios, que não voltam para as pousadas antes do dia amanhecer.

O comércio, que oferece lojas de rua, camelódromos e shoppings sofisticados, também entretém os visitantes. A culinária é um tanto quanto generosa: vai de pratos feitos com frutos do mar ao autêntico churrasco gaúcho.

