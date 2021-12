Com belezas naturais, Chile quer atrair mais brasileiros

Apresentar aos brasileiros um Chile que a maioria desconhece é o principal objetivo de uma delegação de 40 empresários e diretores da estatal Turismo Chile, que esteve na segunda-feira, 3, em Salvador, em sua primeira visita ao Nordeste.



A agenda do Chile Week Salvador teve início com um almoço e uma rodada de negócios com operadores de turismo, seguidos de um coquetel com agentes de viagem.



A chefe de mercado latinoamericano da Turismo Chile, Patrícia Pérez, explica que o país recebe anualmente 3,5 milhões de turistas (10% são brasileiros). E para 80% destes, os destinos favoritos são Santiago, Valparaíso, Viña del Mar e os vinhedos.



Os turistas brasileiros gastam US$ 195 por dia, diz Patrícia Pérez, o maior valor entre os visitantes, mas não se aventuram para outras regiões que também possuem grandes atrativos.



Atrações



Os representantes do segmento receptivo, da hotelaria e de diversas regiões do Chile apresentaram as novidades do mercado, promoções turísticas em geral e investimentos para 2015.



O país se divide em cinco regiões geográficas e climáticas. O norte é dominado pelo deserto de Atacama, onde em alguns trechos não chove há 300 anos. Em seus limites é possível avistar o Oceano Pacífico e parte da cordilheira dos Andes na região de Antofogasta.



Jéssica Castilho, representante da região, explica que nesta área existem povoados com importantes manifestações culturais; Chuquicamata, a maior mina de cobre a céu aberto do mundo; e 42 observatórios astronômicos.



Cláudia Márquez, da Patagônia do Sul, diz que cresce o número de visitantes brasileiros à região que tem alta temporada entre outubro e abril. A temperatura média é de 10 graus, com muito vento e uma vida selvagem inesquecível, salienta.



Da região de Santa Cruz, Jorge Guevara destaca as vínicolas de até 100 anos e o Museo Colchague, com a maior coleção privada do mundo e Swell, acampamento mineiro abandonado.

