Colômbia lança no Brasil campanha turística Realismo Mágico

O estatal escritório colombiano de Promoção de Turismo, Investimento e Exportações (Proexport) lançou nesta terça-feira no Brasil sua campanha turística "Colômbia, Realismo Mágico", em um evento que reúne durante esta semana em São Paulo empresários e operadores dos dois países.

"No Brasil há muito interesse, já que os turistas brasileiros estão vendo a Colômbia como um destino ao qual podem chegar facilmente", disse à Agência Efe Alejandro Peláez, diretor do escritório do Proexport Colômbia no Brasil.

adblock ativo