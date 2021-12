Colômbia é destino apreciado por turistas brasileiros

A Procolombia, organização governamental focada em promover o turismo, as exportações e os investimentos da Colômbia em diversos países, destaca o aumento do número de turistas brasileiros neste país em 2014. No total, foram 124.712 visitantes, com crescimento de 39% em relação a 2013, quando 89.753 viajaram para conhecer as belezas da terra do Realismo Mágico.



No ranking de países que mais visitaram o país sul-americano, o Brasil ocupa a quarta colocação., atrás de EUA, Venezuela e Equador. No geral, a cidade preferida pelos turistas é Bogotá, seguida de Cartagena, San Andrés, Medellín e Cali. O principal motivo de viagens é o turismo, seguido de eventos.

