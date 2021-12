CNN lista três praias baianas entre as melhores do Brasil

A CNN elaborou uma lista com as oito melhores praias do Brasil. Porto da Barra, em Salvador, Taipus de Fora, na Península de Maraú, e Caraívas, no sul do Estado, figuraram na lista, que ainda tem Praia do Sancho (Fernando de Noronha), Porto de Galinhas e Carneiros, ambas em Pernambuco, Ipanema, no Rio de Janeiro, e Praia da Pipa, no Rio Grande do Norte.

A emissora elogiou a cor e a fauna marinha de Taipus de Fora, especialmente para os mergulhadores. "A água tem tons brilhantes, piscinas naturais perfeitas para ver uma variedade de peixes tropicais coloridos.". Também foi dito que é fácil encontrar lugares para se hospedar na região.

Já o Porto da Barra foi elogiado pelo pôr-do-sol e, segundo a CNN, está para Salvador, assim como Bondi e Venice Beach, ambas praias conhecidas, estão para Sidney, na Austrália, e Los Angeles, nos Estados Unidos, respectivamente. "Barcos pequenos trazem a pesca do dia, há vôlei de praia e muito para ver".

Caraíva foi considerada um local de beleza escondida, já que não existem veículos na praia. "O que você ouve é o bater das ondas. A praia é longa com costas verdejantes de um lado e o mar azul do outro".

adblock ativo