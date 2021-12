Cidades preservam memórias dos tempos difíceis de Apartheid

Joanesburgo é o maior centro urbano sul-africano. Ao contrário do que muitos pensam, não é a capital do país; três cidades desempenham esta função: Pretória (Executivo), Bloemfontein (Judiciário) e Cidade do Cabo (Legislativo).

Como possui muitos arranha-céus, pode-se compará-la à nossa São Paulo. Aliás, o dinheiro circula solto por lá. A Bolsa de Valores de Joanesburgo é a primeira do continente africano. O país durante muito tempo foi o líder mundial na extração de ouro. Atualmente, está em 4º lugar e é um dos maiores exportadores de minérios do planeta.

Possantes Porsches, Mercedes e Maseratis disputam espaço nas ruas e são os preferidos dos black diamonds (novos milionários negros), que geralmente ou enriqueceram com o minério ou são altos funcionários públicos.

Com o fim do regime apartheid, o país ainda tem maioria negra (80%) e o restante é composto por descendentes de holandeses, ingleses, franceses, portugueses e asiáticos. Dentre os 11 idiomas oficiais, o principal é o afrikaans, síntese das línguas dos colonizadores. O inglês (com forte sotaque britânico) fica em segundo lugar.



Soweto

Apesar de o passado de segregação racial ainda estar muito recente (terminou quando Nelson Mandela foi eleito presidente, em 1994), negros e brancos convivem em harmonia.

Uma visita ao Museu do Apartheid é valiosa. São três horas percorrendo os corredores em forma de labirinto. O material é rico: fotos, vídeos, áudios, documentos e objetos. Pena que não se pode fotografar nada.

A experiência é visceral, sobretudo para quem é negro. O passeio ajuda a compreender como tudo começou, por que os negros foram subjugados e como a insurreição se desenvolveu. As jazidas de minério (ouro, platina, diamante, carvão, urânio, entre outros) sul-africanas foram e são, ainda, um bom motivo para atrair a cobiça humana.

O legendário gueto de Soweto - área nos arredores de Joanesburgo onde negros eram alojados - tornou-se município. A casa em que Madiba (nome de Nelson Mandela na tribo xhosa, da qual era o herdeiro do rei) viveu com Winnie é um museu que abriga fotos, objetos pessoais e buracos de balas nas paredes; resquícios da repressão.

Ainda em Soweto, vale ir à Igreja Regina Mundi (também com marcas de tiros). Foi lá que, em 1976, um grupo de crianças buscou abrigo. Cerca de 20 mil estudantes protestavam nas ruas contra a inferioridade das escolas de negros no país. Estima-se que mais de 700 crianças foram mortas por disparos de policiais brancos. Fontes oficiais apontam 100 mortos.

