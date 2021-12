Cidades norueguesas renasceram do fogo

Imagina o que as cidades norueguesas Bergen e Alesund têm em comum, além da beleza de sua arquitetura e da organização? Pois é, elas renasceram após grandes incêndios e hoje atraem, cada vez mais, levas de turistas de todo o mundo.

Bergen é a segunda maior cidade do país e reúne 267.950 habitantes - a primeira é a capital Oslo, com 623.966 habitantes. A cidade de Bergen tem um casario, localizado em Bryggen, que lembra um presépio e encanta. Ganhou o título da cidade mais chuvosa da Europa.

Bergen enfrentou três grandes incêndios em 1702, 1916 e 1955, contou o guia turístico português Gonçalo Pena, que comandou city tour pelo centro da cidade. Artista plástico, Gonçalo mora lá há um ano.

A cidade foi fundada em 1070 e permaneceu como capital da Noruega até 1299, quando Oslo passou a ser a capital. Ela foi considerada a maior cidade norueguesa até 1830. Era grande entreposto comercial, notadamente do bacalhau. Bergen foi membro da Liga Hanseática, fundada pelos alemães.

Art nouveau

Alesund teve destruição total em incêndio ocorrido em 23 de janeiro de 1904, no início do século 20. Virou cinzas para depois ser reconstruída através do processo moderno de Art Nouveau (Arte Nova).

A cidade de 45.033 habitantes (dados de 1º de janeiro de 2013) é considerada a capital mundial do bacalhau - os noruegueses pronunciam "bacalao".

Alesund abriga a Fjordlaks AS, maior fábrica de bacalhau do mundo.

Na empresa, são produzidas 12 mil toneladas/ano do peixe. Esta produção sobe para 25 mil toneladas/ano nas quatro fábricas (incluindo a Fjordlaks AS) administradas pelo proprietário Anders Pedersen e sua família.

Tipos de bacalhau

Na visita feita à Fjordlaks AS, o gerente John Erik Mathiesen mostrou todo o processo de produção para exportação (incluindo o Brasil) dos quatro tipos de bacalhau: COD, que tem nome científico de Gadus morhua e é considerado o verdadeiro bacalhau, e os tipos Saithe, Ling e Zarbo.

Não bastasse posição tão estratégica na vida comercial da Noruega, Alesund também é a porta de entrada para o Geiranger, fiorde considerado patrimônio da humanidade pela Unesco.

