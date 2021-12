Cidades históricas terão R$ 19 milhões para sinalização

Brasília - O Ministério do Turismo anunciou nesta quinta (8) a liberação de R$ 19 milhões para a sinalização de cidades históricas. Os 34 municípios que receberão os recursos estão entre os contemplados pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Turismo. O objetivo da liberação desta quinta é melhorar a localização dos visitantes esperados no ano que vem, atraídos pela Copa do Mundo.

O ministro do Turismo, Gastão Vieira, pediu rapidez aos prefeitos presentes na cerimônia de liberação dos recursos. Segundo ele, não será possível esperar até meados de 2013 para que as sinalizações fiquem prontas. Entre os municípios que terão os maiores aportes estão Belém, Florianópolis - R$ 1 milhão cada -, Ouro Preto (MG), R$ 650 mil, Diamantina (MG), Laguna (SC), São João del Rey (MG) e Pelotas (RS) - R$ 550 mil cada um.

O incentivo ao turismo nas cidades históricas brasileiras está no contexto do Plano Nacional do Turismo (2013-2016), que tem como objetivo aumentar o fluxo de visitantes nessas cidades, gerando emprego e aumentando a arrecadação de impostos.

"O turismo é uma das melhores formas de se enfrentar uma crise que não é nossa, mas que está demorando a passar. O setor [turístico] foi o que melhor respondeu à desoneração do governo, com a manutenção de postos de trabalho e o crescimento dos níveis de ocupação", explicou o ministro.

Segundo ele, o potencial do Brasil está no mercado interno. No ano passado, 35 milhões de pessoas que ascenderam à classe média fizeram mais de 190 milhões de viagens pelo país. "Muitos países europeus resistem à crise devido ao turismo e esse é o caminho do Brasil", acrescentou Vieira.

