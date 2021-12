Cidade cria lojas falsas para atrair turistas

Conhecida como uma das cidades mais tradicionais na produção de "whisky", Bushmills, na Irlanda do Norte, encontrou outra forma de chamar a atenção dos turistas. O local ganhou intervenções artísticas que simulam lojas antigas ao longo da principal rua da cidade. As pinturas cobrem construções abandonadas com imagens detalhistas. Após problemas econômicos e um período de violência, a intervenção foi uma aposta para impulsionar o número de visitantes.

Segundo o diretor do conselho local de assuntos ambientais, Aidan McPeake, a estratégia deu certo. "A cidade foi bem popular este ano. A ideia foi muito bem sucedida", garante.

O governo gastou aproximadamente R$ 7 milhões nos últimos dois anos para aplicar os adesivos em janelas e paredes próximos ao local onde ocorreu a reunião de líderes do G8. A ideia era mostrar uma cidade mais ativa economicamente. "Obviamente seria melhor ter esses lugares funcionando de verdade, mas esse é a segunda melhor opção" diz McPeake.

