China recorre à isenção de vistos para líderar turismo

A China, que em 2012 atraiu 57,7 milhões turistas estrangeiros, sofre certa estagnação no setor e, por isso, oferece agora a possibilidade de visitantes sem visto possam ir a mais cidades do país, uma estratégia com a qual espera manter-se entre os destinos mais procurados do mundo.

Desde o dia 1º de janeiro de 2013, o país tradicionalmente restrito em relação à emissão de vistos tornou o documento desnecessário para aqueles que quisessem visitar Xangai e Pequim (norte), contanto que permanecessem menos de 72 horas nesses locais.

