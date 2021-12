China é um país deslumbrante e desconhecido

Ao pensar em China, tudo o que há de mais moderno e chique, como prédios luxuosos e hotéis cinco estrelas, surge à mente. Mas poucos sabem que o país esconde belezas naturais inigualáveis e encantadoras. Localizada no oeste da província de Hunan, a cidade de Zhangjiajie tem uma natureza exuberante. Com montanhas que parecem moldadas à mão, os parques naturais da região de Wulingyuan possuem mais de 1,4 mil variedades de plantas e 110 espécies animais. Lugar imperdível para os amantes da fauna e da flora.

Suas paisagens são extremamente peculiares e contam histórias. Algo que pode ser detalhadamente observado são as grandes montanhas e seus diferentes formatos. Quase como mágica, mais de 3 mil elegantes torres brotam dos vales mais profundos da cidade e entrelaçam-se nessa paisagem exótica que envolve o local num todo. Ao turista, é fácil deslumbrar-se com as grandes cachoeiras, cascatas e lagos que, com o passar dos anos, deram origem a cerca de 40 cavernas e túneis interligados, com luzes e cores quase sobrenaturais.

O espesso nevoeiro que cobre as partes altas das incontáveis montanhas envolve todo um mistério e abriga uma área que ganhou fama mundial pelo filme Avatar. O cineasta James Cameron se inspirou no lugar, declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1992, para ambientar o longa. O universo do planeta utópico realmente veio da cidade chinesa, mas dificilmente as sensações que o filme provoca no telespectador podem se comparar à forte impressão gerada pelo impacto ao vivo dos cenários da região.

Para aqueles que são fãs de esportes radicais, Zhangjiajie não poderia ser mais perfeita. As paredes das montanhas são ótimas para praticar escalada, e os 300 quilômetros de trilhas permitem uma bela caminhada com paisagens exuberantes.

Zhiangjiajie quer ser uma "cidade verde", portanto, de acordo com informações de agências turísticas chinesas, atualmente o município conta com 70% de seu espaço arborizado – e ainda quer elevar esta porcentagem. O enclave, uma das zonas turísticas mais visitadas da China, na província central de Hunan, conta com modernas infraestruturas. Inclusive, a linha ferroviária que une o norte do país com as ilhas ao redor será inaugurada dentro de dois anos.

O entorno da cidade, cujo aeroporto faz conexão com 50 outras cidades chinesas e alguns países próximos, além de ter uma importante oferta hoteleira de máxima qualidade, foi visitado no ano passado por cerca de 70 milhões de turistas, segundo Guo Zhenggui, secretário-geral do Partido Comunista Chinês no município.

A cidade, apesar de belíssima, cuja visita vale super a pena, é extremamente longe. Fica a 19 horas de Shangai e quase 24 horas de trem até Beijing. Definitivamente não fica muito perto das cidades grandes, mas de avião o percurso leva apenas 3 horas.

Arquitetura é um dos destaques na China (Foto: Divulgação)

Atrações

Os atrativos desta cidade peculiar não se limitam apenas a natureza e aos animais. Existem, inclusive, pontos turísticos bem famosos por lá e que rendem belas fotografias (além de, claro, uma experiência sensacional). Um deles é o Heaven's Door, na Montanha Tianmen. Para chegar ao topo é necessário subir 999 degraus. Parece cansativo, mas, uma vez no local, cada um deles valerá a pena. "Pode parecer um esforço gigante, mas se você for subindo devagarzinho, descansando, qualquer um que não tenha problemas físicos sérios consegue concluir", disse a blogueira Thaís Towersey.

Aos apaixonados por paisagens de tirar o fôlego, a segunda parte da Tianmen Mountain é mais do que recomendada. Nela é possível andar nos penhascos, por sua parte externa. O trajeto leva em torno de 3 horas, mas é tanta vista magnífica digna de registros fotográficos e de uma bela apreciação, que o tempo passa voando.

Como se não bastasse andar quase "pendurado" ao redor da montanha, ainda é possível caminhar por um chão totalmente feito de vidro! Sua composição é de apenas dois pedaços (em diferentes partes, para mudar a vista), um com a extensão de 150m e o outro de apenas 60m. Os relatos de quem já esteve no local são diversos, principalmente de que dá um medo tremendo, porém, a experiência e o frio na barriga fazem valer a pena.

