China constrói universidade parecida com Hogwarts

As imagens de uma nova universidade, construída na província chinesa de Hebei, no nordeste da China, revolucionaram as redes sociais por mostrar grandes semelhanças com Hogwarts, a escola de magia da saga de livros e filmes de Harry Potter.

Os arquitetos se inspiraram na arquitetura dos castelos da Europa medieval, mas reconheceram que a semelhança com Hogwarts é surpreendente, segundo disseram à emissora estatal chinesa "CFTV".

A nova universidade, situada na cidade de Xinle, não terá aulas de poções ou de defesa contra as artes das trevas, mas faz parte do novo campus de belas artes, destinado a estudantes de animação.

Chamada "Castelo de Cinderela", a estrutura parece ter sido tirada de um conto de fadas e tem, entre outros elementos, uma torre com relógio, várias torres pontudas de estilo gótico e muros altos.

O investimento no complexo, que dará as boas-vindas a seus estudantes no final deste mês, chegou a 240 milhões de iuanes (R$ 109 milhões).

Diretor dos três primeiros filmes da saga "Harry Potter", Chris Columbus também se inspirou em um castelo para recriar Hogwarts. neste caso o Castelo de Alnwick, em Northumberland, na Inglaterra.

adblock ativo