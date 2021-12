Chile: Guia oferece dicas práticas para os amantes do vinho

Flávio Faria não é exatamente o que se pode chamar de especialista em vinhos. Mas não seria equivocado dizer que se trata de um especialista em vinícolas. Afinal de contas, este professor e consultor da área de vendas passou os últimos quatro anos colecionando visitas a 200 casas espalhadas por seis países.

Uma parte da experiência está registrada no Guia de Vinícolas Chile, recém-lançado pela editora Casa da Palavra. O autor lista 61 endereços, ranqueados de acordo com critérios como a qualidade da hospedagem, o quanto a paisagem merece ser apreciada e o interesse histórico do lugar.

Curiosamente, o vinho não é necessariamente o ponto mais importante da avaliação. "Minha proposta é sugerir as melhores experiências enoturísticas, e não avaliar vinhos, pois isso é demasiadamente subjetivo", justifica o autor. "No guia, sugiro ao leitor 'beber ajoelhado' aqueles vinhos que gostei. Mas gosto é gosto, não é mesmo?".

Para levar - Há dezenas de vinícolas chilenas que não foram mencionadas na publicação. Mas o autor não tem a intenção de abraçar todas elas, mesmo reconhecendo que o guia ainda pode ser ampliado.

"Contemplei todas que atendem aos critérios de geografia e interesse em receber visitantes. Acho que oitenta vinícolas é o limite para fazer uma avaliação profunda como a que fazemos. E para o leitor levar o guia na viagem", argumenta.

É justamente nesta "portabilidade" que está o maior trunfo do livro. As informações são precisas e as descrições, apesar de úteis, são breves. Outra detalhe interessante é que o leitor decide o itinerário da leitura.

As dicas podem ser consultadas por uma das sete regiões destacadas (Aconcágua, Casablanca, Maipo, Cachapoal, Colchagua, Curicó, Maule) ou, por exemplo, pela lista das melhores no quesito preço. Fotos coloridas, mapas e glossário também ajudam o leitor a se orientar.

Quem ficar satisfeito com a proposta de Flávio Faria deve ficar atento às prateleiras das livrarias nos próximos meses, já que, em breve, a bibliografia do autor deve ganhar mais sete guias nos mesmos moldes. O de vinícolas de Mendoza, na Argentina, já está em produção. Portugal e Itália são os próximos da lista.

adblock ativo