Charme e opções culturais atraem visitantes para Winter Park

Quer dar um tempo na correria dos parques e na canseira das compras? Saia de Orlando no sentido norte e em apenas 30 minutos estará em Winter Park, charmosa cidade suburbana de Orange County, ainda na Flórida. Não será nada difícil ter um dia diferente e relaxante lá.

A primeira coisa a fazer é desfrutar de tranquilas caminhadas pelas largas e arborizadas avenidas do centro, que remetem ao passado de uma região que costumava atrair famílias ricas de outras áreas do país. Ali elas construíam casas de temporada para fugir do frio. Cidade de natureza preservada e cultura próspera, Winter Park tem hoje uma população de cerca de 28 mil habitantes.

Situada no coração da cidade, a Park Avenue reúne um sem número de boutiques, galerias, restaurantes e cafés, que espalham suas mesas pelas calçadas. Vale reservar um tempo para explorar lojinhas de todos os tipos, que comercializam de roupas, acessórios e itens de beleza a artesanato, decoração e produtos curiosos ou de design diferenciado.

Outra atração local é o passeio de barco Scenic Boat Tour. Com cerca de uma hora de duração, ele passa por três dos sete lagos de Winter Park e por dois canais. Além de poder observar a bela vegetação da região, a viagem permite contemplar mansões e edifícios que abrigam museus, hotéis e instalações universitárias. Histórias curiosas vão sendo relatadas pelo guia durante o trajeto.

Tiffany e vinhos

Da lista de cartões postais de Winter Park faz parte também o respeitável Charles Hosmer Morse Museum of American Art, que abriga a coleção mais abrangente de arte em vidro e outros objetos criados pelo designer norte-americano Louis Comfort Tiffany. Compõem o acervo joias, cerâmica, pinturas, janelas, lâmpadas e objetos de decoração, dispostos em ambientes que reproduzem a casa do artista.

Para encerrar o dia em grande estilo, é indispensável uma visita à The Wine Room, na Park Avenue, onde é possível experimentar doses dos mais variados e caros vinhos do mundo sem a necessidade de se comprar uma garrafa inteira.

Os clientes adquirem um cartão magnético com crédito de valores variados (múltiplos de US$ 5) para degustar vinhos e champagnes em equipamentos self-service. O preço de cada dose varia de US$ 1,50 a US$ 19, com opção de três quantidades. Todos os vinhos oferecidos estão à venda na loja.

