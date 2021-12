Cataratas têm força máxima entre maio e julho

Foz do Iguaçu (PR) - Se de longe a beleza da natureza encanta, de perto a força das águas impressiona e assusta positivamente. Assim são as Cataratas de Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no Paraná, eleita no ano passado uma das Novas Maravilhas da Natureza. Localizada dentro das fronteiras entre Argentina, Paraguai e Brasil, é composta por 275 quedas d'água em camadas, onde se tem uma forma de ferradura.

Destino muito procurado por turistas estrangeiros, as quedas brasileiras são quase três vezes mais altas e volumosas do que as famosas Cataratas de Niágara, na divisa dos Estados Unidos e Canadá, e tem estrutura semelhante (com passarelas, restaurantes e opções de ecoturismo e aventura) para ver tudo pertinho, quase que debaixo das águas.

E é exatamente entre os meses de maio e julho, período de chuvas e grandes cheias dos rios, a melhor época do ano para visitar o local. Com o volume de água elevado, os guias garantem um show intenso, com as cachoeiras, Patrimônio Mundial da Unesco, em sua plenitude.

Luau - O lado brasileiro do parque é estruturado e organizado. As passarelas dão acesso a tudo e não é preciso estar em forma para fazer as trilhas. O lado argentino é mais bruto e a atividade física é intensa na mata.

O ideal é um dia inteiro no lado brasileiro (inclua o Parque das Aves, que fica na frente da entrada do parque) e outro para o lado argentino (Garganta do Diabo, Aventura Náutica e o Circuito Inferior são os destaques). Pode-se encaixar a ida à hidrelétrica de Itaipu e Ciudad del Este (Paraguai) no mesmo dia.

Uma das novidades que voltou em 2013 é o Luau das Cataratas, passeio realizado no Parque Nacional do Iguaçu em noite de lua cheia. Agendado com antecedência (vagas limitadas), o evento é a oportunidade de perceber a natureza de uma forma diferente e, com sorte, ainda ver o arco-íris prateado que costuma aparecer nessas noites.

