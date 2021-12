Casamento entre pessoas do mesmo sexo impulsiona turismo

A crescente aceitação e legalização de casamentos entre pessoas do mesmo sexo nos Estados Unidos e ao redor do mundo vai impulsionar a indústria do turismo e aumentar os gastos de consumidores lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, dizem especialistas.

Dezessete Estados norte-americanos e o Distrito de Columbia, além de um número semelhante de países, reconhecem as uniões homossexuais. No mês passado, a Escócia legalizou o casamento gay, entrando para uma lista que inclui Holanda, Brasil, França, Nova Zelândia, Argentina, África do Sul e outros.

Embora a comunidade GLBT seja um pequeno segmento da população dos Estados Unidos, Charlie Rounds, da International Gay and Lesbian Travel Association (IGLTA), com sede na Flórida, disse que as mudanças nas leis sobre casamentos terão grandes implicações para viagens nos Estados Unidos e no exterior.

"Vai ser uma porcentagem expressiva do mercado de casamentos nos próximos 5 a 10 anos", disse em uma entrevista em Nova York.

"Apesar de sermos talvez apenas 4% ou 5% da população, o número de pessoas se casando vai provavelmente ser 20 vezes maior, porque antes não podíamos e agora nós podemos", acrescentou.

Casais gays que esperaram anos e, em alguns casos, décadas, para legalizarem suas uniões vão trocar alianças e muitos têm os recursos econômicos para pagar grandes casamentos, caros e em locais distantes.

Dados divulgados em novembro pela Out Now Business Class, um site para consumidores GLBT, mostrou que é esperado que os gastos em turismo GLBT para 2014 ultrapassem 200 bilhões de dólares pela primeira vez.

Os Estados Unidos respondem por 56,5 bilhões de dólares desses gastos, de acordo com os números, seguido pelo Brasil com 25,3 bilhões de dólares. Já os europeus devem gastar 66,1 bilhões em dólares em turismo.

